Guru Nanak Jayanti 2026: आज गुरु नानक जयंती का पावन पर्व देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर देशभर के गुरुद्वारों में विशेष अखंड पाठ और लंगर का आयोजन किया जाता है। इस दिन दान से जुड़े कार्य करते हैं और एक-दूसरे को गुरु पर्व की शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में आप भी इन खास संदेशों के जरिए अपने प्रियजनों को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दे सकते हैं।
गुरु नानक जयंती 2026: 'सतगुरु सबके काज संवारे', इन संदेशों से अपनों को दें शुभकामनाएं
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 24 Nov 2026 06:33 AM IST
सार
Guru Nanak Jayanti 2026: आज गुरु नानक जयंती का पावन पर्व देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व है।
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