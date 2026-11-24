1 of 7 गुरुपर्व की शुभकामनाएं - फोटो : अमर उजाला AI

Guru Nanak Jayanti 2026: आज गुरु नानक जयंती का पावन पर्व देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर देशभर के गुरुद्वारों में विशेष अखंड पाठ और लंगर का आयोजन किया जाता है। इस दिन दान से जुड़े कार्य करते हैं और एक-दूसरे को गुरु पर्व की शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में आप भी इन खास संदेशों के जरिए अपने प्रियजनों को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

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2 of 7 गुरुपर्व की शुभकामनाएं - फोटो : अमर उजाला

खुशियां और आपका जन्म-जन्म का साथ हो,

हर किसी की जुबान पर हंसी की बात हो,

जीवन में कभी कोई मुसीबत आए भी,

तो आपके सर पर गुरु नानक का हाथ हो।

गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

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वाहे गुरु आपके चरणों में जीवन गुजर जाए

आपके दिए ज्ञान की पूंजी से हमारी झोली भर जाए

गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

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4 of 7 गुरुपर्व की शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

इस जग की माया से छूट जाए मोह मेरा

वाहे गुरु कर दो ऐसी महर कि बस

जुबां पर नाम हो हमेशा तेरा।



गुरुपर्व की शुभकामनाएं

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