1 of 4 मार्गशीर्ष मास 2026 व्रत-त्योहार लिस्ट - फोटो : AI







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Margashirsha 2026 Vrat Tyohar List: हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने को बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि सभी महीनों में वे मार्गशीर्ष हैं। यही वजह है कि इस दौरान पूजा-पाठ, मंत्र जाप और साधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से की गई भक्ति का शुभ फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।



साल 2026 में मार्गशीर्ष मास की शुरुआत 25 नवंबर, बुधवार से हो रही है, जबकि इसका समापन 23 दिसंबर को होगा। इस पूरे महीने में पवित्र नदियों में स्नान, भगवान विष्णु की आराधना, शंख पूजन और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इसके अलावा कई प्रमुख व्रत और त्योहार भी मनाए जाएंगे। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले व्रत-त्योहारों की तारीखों की पूरी सूची।

हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने को बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि सभी महीनों में वे मार्गशीर्ष हैं। यही वजह है कि इस दौरान पूजा-पाठ, मंत्र जाप और साधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से की गई भक्ति का शुभ फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

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2 of 4 मार्गशीर्ष मास 2026 के व्रत-त्योहारों की लिस्ट - फोटो : adobe stock

मार्गशीर्ष मास 2026 के व्रत-त्योहारों की लिस्ट

25 नवंबर 2026, बुधवार: रोहिणी व्रत, मार्गशीर्ष मास प्रारंभ

27 नवंबर 2026, शुक्रवार: संकष्टी गणेश चतुर्थी, सौभाग्य सुंदरी तीज

30 नवंबर 2026, सोमवार: झंडा दिवस

1 दिसंबर 2026, मंगलवार: काल भैरव जयंती, कालाष्टमी

4 दिसंबर 2026, शुक्रवार: उत्पन्ना एकादशी

5 दिसंबर 2026, शनिवार: योगेश्वर द्वादशी

6 दिसंबर 2026, रविवार: रवि प्रदोष व्रत

7 दिसंबर 2026, सोमवार: मासिक शिवरात्रि

8 दिसंबर 2026, मंगलवार: मार्गशीर्ष अमावस्या

10 दिसंबर 2026, गुरुवार: चंद्र दर्शन

13 दिसंबर 2026, रविवार: कृच्छ्र चतुर्थी

14 दिसंबर 2026, सोमवार: विवाह पंचमी

15 दिसंबर 2026, मंगलवार: सुब्रह्मण्य षष्ठी, स्कंद षष्ठी

16 दिसंबर 2026, बुधवार: धनु संक्रांति, खरमास प्रारंभ

17 दिसंबर 2026, गुरुवार: मासिक दुर्गाष्टमी

20 दिसंबर 2026, रविवार: गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी

21 दिसंबर 2026, सोमवार: मत्स्य द्वादशी, सोम प्रदोष व्रत

22 दिसंबर 2026, मंगलवार: हनुमान जयंती (कन्नड़)

23 दिसंबर 2026, बुधवार: दत्तात्रेय जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा

3 of 4 मार्गशीर्ष मास में कब से शुरू होगा खरमास? - फोटो : Adobe Stock

मार्गशीर्ष मास में कब से शुरू होगा खरमास?

मार्गशीर्ष महीने में ही सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन को धनु संक्रांति कहा जाता है। इसी के साथ खरमास की शुरुआत हो जाएगी। द्रिक पंचांग के अनुसार, 16 दिसंबर 2026 को सुबह 10 बजकर 29 मिनट पर सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे। वे 14 जनवरी 2027 की रात 9 बजकर 14 मिनट तक इसी राशि में रहेंगे।



इस अवधि को खरमास कहा जाता है, जो लगभग एक महीने तक चलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए इस समय को पूजा-पाठ, दान और धार्मिक साधना के लिए विशेष माना जाता है।

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