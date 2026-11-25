1 of 5 Vivah Panchami 2026 - फोटो : AI







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Vivah Panchami 2026: रिश्तों में मजबूती बनाए रखने के लिए केवल एक-दूसरे के साथ रहना ही काफी नहीं होता, बल्कि आपसी प्रेम, विश्वास और समझ भी बेहद जरूरी है। भगवान श्रीराम और माता सीता का विवाह इसी आदर्श दांपत्य का प्रतीक माना जाता है। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। यह पर्व पति-पत्नी को अपने रिश्ते में प्रेम और समर्पण का महत्व समझाता है।



वर्ष 2026 में विवाह पंचमी का पर्व 14 दिसंबर, सोमवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्रीराम और माता सीता की आराधना करने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और खुशहाली की कामना की जाती है। इस अवसर पर पति-पत्नी मिलकर कुछ विशेष धार्मिक कार्य कर सकते हैं। आइए जानते हैं विवाह पंचमी की सही तिथि, पूजा का शुभ समय और दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने वाले 5 उपाय।

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2 of 5 वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए विवाह पंचमी पर करें ये 5 उपाय - फोटो : Adobe

वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए विवाह पंचमी पर करें ये 5 उपाय



1. पति-पत्नी साथ करें माता सीता और श्रीराम की पूजा

विवाह पंचमी के दिन दंपति सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान श्रीराम और माता सीता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करके विधि-विधान से पूजा करें। माता सीता को लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ियां और अन्य सुहाग सामग्री अर्पित करें। वहीं, भगवान श्रीराम को पीले पुष्प और वस्त्र चढ़ाएं। पूजा के दौरान दोनों के वस्त्रों का प्रतीकात्मक गठबंधन भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इस तरह संयुक्त रूप से पूजा करने से दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी विश्वास बढ़ता है।



3 of 5 श्रीरामचरितमानस के विवाह प्रसंग का करें पाठ - फोटो : adobe stock

2. श्रीरामचरितमानस के विवाह प्रसंग का करें पाठ

पति-पत्नी के बीच मनमुटाव या आपसी अनबन चल रही हो तो विवाह पंचमी के दिन साथ बैठकर श्रीरामचरितमानस के बालकांड में दिए गए सीता-राम विवाह प्रसंग का पाठ करें। इस दौरान भगवान श्रीराम और माता सीता का स्मरण करते हुए उनके आदर्श वैवाहिक जीवन से प्रेरणा लें। इसके अलावा इस चौपाई का 11 बार श्रद्धापूर्वक पाठ करना भी शुभ माना जाता है।

चौपाई:

"सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती।।"



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4 of 5 तुलसी के पौधे और घर के मंदिर में जलाएं दीपक - फोटो : Adobe stock

3. तुलसी के पौधे और घर के मंदिर में जलाएं दीपक

विवाह पंचमी की संध्या पर पति-पत्नी एक साथ घर के पूजा स्थल और तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान श्रीराम और माता सीता से परिवार में सुख, शांति और आपसी तालमेल बनाए रखने की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दीपदान को शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है।



4. हल्दी की सात गांठों से जुड़ा उपाय करें

इस दिन हल्दी की सात साबुत गांठें लेकर उन्हें पीले कपड़े में बांध दें। इसके बाद इस पोटली को भगवान श्रीराम और माता सीता के चरणों में रखकर पूजा करें। पूजा पूरी होने के बाद इसे घर के पूजा स्थल या सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में हल्दी को मंगल, सौभाग्य और शुभता से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इस उपाय से वैवाहिक जीवन में स्थिरता और खुशहाली की कामना की जाती है।



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