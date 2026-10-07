फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Festivals ›   Chhath Mahaparv 2026 Know When Nahay Khay, Kharna and Arghya Will Be Observed in hindi

छठ महापर्व 2026: कब है छठ पूजा? जानें नहाय-खाय, खरना और अर्घ्य की तारीख

Wed, 07 Oct 2026 11:32 PM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 07 Oct 2026 11:32 PM IST
सार

Chhath Puja 2026: छठ महापर्व सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का चार दिवसीय पर्व है। इस दौरान नहाय-खाय, खरना और सूर्य देव को संध्या व प्रातःकालीन अर्घ्य देने की परंपरा है। आइए जानते हैं 2026 में छठ पूजा कब है और नहाय-खाय से लेकर अर्घ्य तक की सही तारीखें।

विज्ञापन
Chhath Mahaparv 2026 Know When Nahay Khay, Kharna and Arghya Will Be Observed in hindi
छठ पूजा 2026 कैलेंडर - फोटो : AI

Chhath Puja 2026 Date: छठ महापर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना से जुड़ा चार दिवसीय पर्व है। खासतौर पर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में इसे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस दौरान व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए नहाय-खाय से पर्व की शुरुआत करते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले इस पर्व में नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य चार प्रमुख पड़ाव होते हैं। अगर आप भी 2026 में छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो आइए जानते हैं किस दिन कौन-सा अनुष्ठान किया जाएगा।
Trending Videos
Chhath Mahaparv 2026 Know When Nahay Khay, Kharna and Arghya Will Be Observed in hindi
छठ पूजा कब से शुरू होगी? - फोटो : freepik

छठ पूजा कब से शुरू होगी?
साल 2026 में छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर, शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ होगी। इसके बाद 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य दिया जाएगा। इस तरह चार दिवसीय छठ पर्व 13 नवंबर से 16 नवंबर 2026 तक चलेगा।

Chhath Mahaparv 2026 Know When Nahay Khay, Kharna and Arghya Will Be Observed in hindi
छठ पूजा का पहला दिन 13 नवंबर 2026, शुक्रवार को होगा। इसे नहाय-खाय कहा जाता है। - फोटो : अमर उजाला

नहाय-खाय कब है?
छठ पूजा का पहला दिन 13 नवंबर 2026, शुक्रवार को होगा। इसे नहाय-खाय कहा जाता है। इस दिन व्रती स्नान करने के बाद शुद्ध तरीके से भोजन तैयार करते हैं और सात्विक आहार ग्रहण करके पर्व की शुरुआत करते हैं। नहाय-खाय के दिन भोजन में विशेष रूप से लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल बनाए जाने की परंपरा है। इस दिन सूर्य देव और कुल देवी-देवताओं की पूजा कर प्रसाद अर्पित किया जाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Chhath Mahaparv 2026 Know When Nahay Khay, Kharna and Arghya Will Be Observed in hindi
नहाय-खाय के अगले दिन यानी 14 नवंबर 2026, शनिवार को खरना मनाया जाएगा। - फोटो : अमर उजाला

खरना की तिथि 
नहाय-खाय के अगले दिन यानी 14 नवंबर 2026, शनिवार को खरना मनाया जाएगा। छठ पूजा में खरना का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती दिनभर उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना के प्रसाद में गुड़ की खीर और रोटी प्रमुख रूप से बनाई जाती है। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रती का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, जो अगले दिन सूर्य को संध्या अर्घ्य देने तक चलता है।

विज्ञापन
Chhath Mahaparv 2026 Know When Nahay Khay, Kharna and Arghya Will Be Observed in hindi
छठ पर्व का सबसे प्रमुख दिन 15 नवंबर 2026, रविवार होगा। - फोटो : संवाद

छठ पूजा में संध्या अर्घ्य कब दिया जाएगा?
छठ पर्व का सबसे प्रमुख दिन 15 नवंबर 2026, रविवार होगा। इस दिन व्रती और परिवार के लोग शाम के समय किसी नदी, तालाब या अन्य जलाशय के किनारे पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि का आरंभ 14 नवंबर की रात 11:23 बजे होगा और इसका समापन 16 नवंबर की रात करीब 2 बजे होगा। षष्ठी तिथि के कारण 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। इस दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। व्रती बांस की टोकरी या सूप में ठेकुआ, फल, गन्ना और अन्य प्रसाद सजाकर जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed