छठ महापर्व 2026: कब है छठ पूजा? जानें नहाय-खाय, खरना और अर्घ्य की तारीख

1 of 7 छठ पूजा 2026 कैलेंडर - फोटो : AI







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Chhath Puja 2026 Date: छठ महापर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना से जुड़ा चार दिवसीय पर्व है। खासतौर पर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में इसे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस दौरान व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए नहाय-खाय से पर्व की शुरुआत करते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले इस पर्व में नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य चार प्रमुख पड़ाव होते हैं। अगर आप भी 2026 में छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो आइए जानते हैं किस दिन कौन-सा अनुष्ठान किया जाएगा।

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2 of 7 छठ पूजा कब से शुरू होगी? - फोटो : freepik

छठ पूजा कब से शुरू होगी?

साल 2026 में छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर, शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ होगी। इसके बाद 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य दिया जाएगा। इस तरह चार दिवसीय छठ पर्व 13 नवंबर से 16 नवंबर 2026 तक चलेगा।

3 of 7 छठ पूजा का पहला दिन 13 नवंबर 2026, शुक्रवार को होगा। इसे नहाय-खाय कहा जाता है। - फोटो : अमर उजाला

नहाय-खाय कब है?

छठ पूजा का पहला दिन 13 नवंबर 2026, शुक्रवार को होगा। इसे नहाय-खाय कहा जाता है। इस दिन व्रती स्नान करने के बाद शुद्ध तरीके से भोजन तैयार करते हैं और सात्विक आहार ग्रहण करके पर्व की शुरुआत करते हैं। नहाय-खाय के दिन भोजन में विशेष रूप से लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल बनाए जाने की परंपरा है। इस दिन सूर्य देव और कुल देवी-देवताओं की पूजा कर प्रसाद अर्पित किया जाता है।

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4 of 7 नहाय-खाय के अगले दिन यानी 14 नवंबर 2026, शनिवार को खरना मनाया जाएगा। - फोटो : अमर उजाला

खरना की तिथि

नहाय-खाय के अगले दिन यानी 14 नवंबर 2026, शनिवार को खरना मनाया जाएगा। छठ पूजा में खरना का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती दिनभर उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना के प्रसाद में गुड़ की खीर और रोटी प्रमुख रूप से बनाई जाती है। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रती का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, जो अगले दिन सूर्य को संध्या अर्घ्य देने तक चलता है।

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5 of 7 छठ पर्व का सबसे प्रमुख दिन 15 नवंबर 2026, रविवार होगा। - फोटो : संवाद