करवा चौथ 2026 पूजा विधि: आज 5 शुभ संयोग में करवा चौथ व्रत, जानें शुभ मुहूर्त, मंत्र और चंद्रोदय का समय

Karva chauth 2026 Puja Muhurat Moon rise Time: करवा चौथ का पावन पर्व आज, 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाया जा रहा है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में प्रेम व खुशहाली की कामना के साथ उपवास रखती हैं। परंपरा के अनुसार, यह व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दौरान व्रती महिलाएं पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करती हैं। हालांकि, व्रत रखने की परंपराएं अलग-अलग परिवारों में भिन्न हो सकती हैं।

करवा चौथ पर बन रहे हैं 5 शुभ संयोग

1. लक्ष्मी नारायण योग

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, तुला राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष में इस योग को सुख-सुविधाओं, समृद्धि और आर्थिक उन्नति से जोड़कर देखा जाता है।



2. परिघ योग

करवा चौथ के दिन परिघ योग का संयोग भी बन रहा है। पंचांग के अनुसार, यह योग सुबह से लेकर देर रात 12 बजकर 6 मिनट तक रहने वाला है। ज्योतिषीय मान्यताओं में इस योग का विशेष महत्व बताया गया है।



3. गुरुवार का शुभ संयोग

इस साल करवा चौथ गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। वहीं, माता लक्ष्मी की आराधना को सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि दोनों की पूजा से परिवार में सुख-शांति और दांपत्य जीवन में मधुरता की कामना की जाती है।



4. बुधादित्य योग

तुला राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बुद्धिमत्ता, कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित माना जाता है।



5. त्रिग्रही योग

तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की मौजूदगी से त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का संबंध सुख-सुविधाओं, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन में सकारात्मक अवसरों से जोड़ा जाता है।