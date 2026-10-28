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करवा चौथ 2026 उपाय: पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए जरूर करें ये उपाय, दांपत्य जीवन में आएगी सुख-शांति

Wed, 28 Oct 2026 11:27 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 28 Oct 2026 11:27 AM IST
सार

करवा चौथ को पति-पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना गया है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि पूजा-अर्चना, मंत्र स्मरण और जरूरतमंदों को दान देने जैसे कार्यों से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति की कामना की जा सकती है। आइए जानते हैं करवा चौथ पर किए जाने वाले कुछ पारंपरिक उपाय।

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Karwa chauth 2026 upay for happy married life
करवा चौथ के दिन करें ये उपाय, - फोटो : AI

हिंदू पंचांग में करवा चौथ का व्रत दांपत्य जीवन की सुख-समृद्धि से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। इस अवसर पर विवाहित महिलाएं अपने जीवनसाथी की दीर्घायु, रिश्ते की मजबूती और परिवार की मंगलकामना के लिए दिनभर उपवास रखती हैं। परंपरा के अनुसार, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है। महिलाएं इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजन करती हैं। रात में चंद्रदेव के दर्शन करने और उन्हें अर्घ्य अर्पित करने के बाद व्रत खोला जाता है।



धार्मिक और ज्योतिषीय परंपराओं में करवा चौथ को पति-पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना गया है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि पूजा-अर्चना, मंत्र स्मरण और जरूरतमंदों को दान देने जैसे कार्यों से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति की कामना की जा सकती है। आइए जानते हैं करवा चौथ पर किए जाने वाले कुछ पारंपरिक उपाय।
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Karwa chauth 2026 upay for happy married life
पीली चूड़ियां पहनना माना जाता है शुभ - फोटो : instagram

पीली चूड़ियां पहनना माना जाता है शुभ
करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने सोलह श्रृंगार में पीले रंग की चूड़ियों को शामिल कर सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं में पीला रंग शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस रंग को श्रृंगार का हिस्सा बनाने से वैवाहिक रिश्ते में स्नेह, भरोसे और सामंजस्य की कामना की जाती है।
 

Karwa chauth 2026 upay for happy married life
इन वस्तुओं का दान करें - फोटो : adobe stock

इन वस्तुओं का दान करें
इस पावन अवसर पर लाल सिंदूर, सुगंधित इत्र, केसर और चने की दाल का दान करना शुभ माना जाता है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार, दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहने की प्रार्थना की जाती है। महिलाएं अपनी श्रद्धा और आर्थिक क्षमता के अनुसार इन वस्तुओं का दान कर सकती हैं।
 

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मां दुर्गा की पूजा से जुड़ा उपाय - फोटो : adobe stock

मां दुर्गा की पूजा से जुड़ा उपाय
पति-पत्नी के रिश्ते में शांति और मधुरता बनाए रखने की कामना से मां दुर्गा की आराधना की जा सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, नियमित रूप से दुर्गा चालीसा पढ़ना और मां के नाम का 108 बार जाप करना शुभ होता है। इस अभ्यास से मन को एकाग्र करने, सकारात्मक विचार अपनाने और रिश्तों में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा मिल सकती है।
 

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गोमती चक्र से करें यह पारंपरिक उपाय - फोटो : इंस्टाग्राम

गोमती चक्र से करें यह पारंपरिक उपाय
ज्योतिषीय परंपरा में गोमती चक्र से जुड़ा एक उपाय भी प्रचलित है। इसके लिए दो गोमती चक्र लेकर उन्हें पीली सरसों के साथ लाल कपड़े में रखें। मान्यता के अनुसार, एक चक्र पर पति का और दूसरे पर अपना नाम लिखकर कपड़े की पोटली बना लें। इस पोटली को घर की अलमारी में किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार, ऐसा करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और आपसी तालमेल बढ़ने की कामना की जाती है।

करवा चौथ व्रत 2026: यहां जानें पूजा की सरल विधि, पूजन सामग्री, कथा और प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का समय

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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