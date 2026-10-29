करवा चौथ के बाद कब है अहोई अष्टमी? 1 या 2 नवंबर, जानें व्रत की सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Ahoi Ashtami 2026 Date: इस साल 29 अक्तूबर 2026 को करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है। इसके बाद अब महिलाओं को अहोई अष्टमी के व्रत का इंतजार है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। पंचांग के अनुसार, इसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। ऐसे में इस साल अहोई अष्टमी व्रत की तारीख क्या रहेगी इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। ऐसे में आइए जानते हैं कि, अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का समय क्या रहेगा।