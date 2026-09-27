जितिया व्रत 2026: 3 या 4 अक्तूबर कब रखा जाएगा जितिया व्रत? जानें सही डेट और पूजा के खास मुहूर्त

Jitiya Vrat 2026: हिंदू धर्म में जितिया व्रत का विशेष महत्व माना जाता है, जिसे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखते हैं। शास्त्रओं के अनुसार, इस शुभ दिन पर महिलाएं अपनी संतान की तरक्की, लंबी आयु, अच्छी सेहत के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही विधि-विधान से भगवान जीमूतवाहन (जितवाहन) की उपासना करती हैं। खासतौर पर इस पर्व की रौनक बिहार, झारखंड और उत्तर भारत के कई अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि, साल 2026 में जितिया व्रत कब रखा जाएगा।