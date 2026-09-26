पितृ दोष और कालसर्प दोष उपाय: करें इन मंत्रों का जाप, जानें पूजा विधि और जरूरी नियम

ज्योतिषीय मान्यताओं में पितृ दोष और कालसर्प दोष को जीवन में आने वाली बाधाओं से जोड़कर देखा जाता है। भगवान शिव को महाकाल और नागों के स्वामी के रूप में पूजा जाता है, इसलिए मान्यता है कि शिव आराधना से इन दोषों की शांति के लिए विशेष साधना की जा सकती है। आइए जानते हैं इससे जुड़े मंत्र, पूजा विधि और आसान उपाय।
कालसर्प दोष निवारण का मंत्र और विधि
ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु की विशेष स्थिति से कालसर्प दोष का निर्माण माना जाता है। नागपंचमी, सोमवार और अमावस्या जैसे अवसरों पर शिव पूजा और नाग आराधना करने की परंपरा है।
सर्प गायत्री मंत्र:
ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात।
शिव मंत्र:
ॐ नमः शिवाय राहवे केतवे नमः।
पूजा विधि:
स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर तांबे या चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा अर्पित करें। जल चढ़ाते हुए सर्प गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा पूर्ण होने के बाद नाग-नागिन के जोड़े को मंदिर में दान करना उचित माना जाता है।
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कालसर्प दोष से जुड़े संकेत
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कालसर्प दोष से जुड़े संकेत
ज्योतिषीय मान्यताओं में कालसर्प दोष की पहचान कुंडली देखकर की जाती है। इसके साथ सपनों में बार-बार सांप दिखाई देना, करियर में रुकावट, अचानक आर्थिक नुकसान, मानसिक बेचैनी और पारिवारिक जीवन में तनाव जैसे संकेत जोड़े जाते हैं। हालांकि केवल इन लक्षणों के आधार पर कुंडली में दोष की पुष्टि नहीं की जा सकती।
पितृ दोष शांति के लिए मंत्र
पितृ दोष को पूर्वजों से जुड़े कर्म और अधूरे पितृ कर्मों से संबंधित ज्योतिषीय मान्यता माना जाता है। इसके लिए भगवान शिव के रुद्र स्वरूप की आराधना और पितरों का स्मरण किया जाता है।
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शिव गायत्री मंत्र
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शिव गायत्री मंत्र:
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात।
महामृत्युंजय मंत्र:
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्।
जप विधि:
पितृ कर्म के लिए कुतुप काल या प्रदोष काल में साधना करने की धार्मिक परंपरा है। शिव मंदिर या घर में स्वच्छ स्थान पर बैठकर सामने जल का पात्र रखें। उसमें काले तिल और गंगाजल मिलाएं। भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव गायत्री या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके बाद जल को पीपल की जड़ में अर्पित किया जाता है।
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पितृ दोष शांति के आसान उपाय
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पितृ दोष शांति के आसान उपाय
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों के प्रति श्रद्धा और सेवा को विशेष महत्व दिया गया है।
- दक्षिण दिशा में दीपक: शाम को दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
- काले तिल से तर्पण: जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित करें।
- पंचबलि: भोजन में से गाय, कुत्ते, कौए, पक्षियों और चींटियों के लिए अंश निकालकर उन्हें खिलाने की परंपरा है।
- बुजुर्गों का सम्मान: माता-पिता और घर के बुजुर्गों की सेवा व सम्मान को पितृ श्रद्धा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
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मंत्र जाप के दौरान रखें इन बातों का ध्यान
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मंत्र जाप के दौरान रखें इन बातों का ध्यान
मंत्र साधना में स्वच्छता, सात्विक आहार और एकाग्रता का ध्यान रखें। रुद्राक्ष की माला से जाप करना शिव उपासना में प्रचलित माना जाता है। कालसर्प दोष की शांति के लिए पूर्व या उत्तर दिशा तथा पितृ कर्म के लिए दक्षिण दिशा को धार्मिक परंपराओं में महत्व दिया गया है। साधना के दौरान मांस, मदिरा और अन्य तामसिक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी जाती है।
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