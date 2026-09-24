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अनंत चतुर्दशी 2026: अपनों को भेजें ये सुंदर और भावपूर्ण शुभकामना संदेश, बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा

Fri, 25 Sep 2026 06:15 AM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 25 Sep 2026 06:15 AM IST
सार

यदि आप भी अपने प्रियजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों को अनंत चतुर्दशी की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए सुंदर और भावपूर्ण संदेश भेज सकते हैं। इन संदेशों के जरिए आप उनके जीवन में सुख, सौभाग्य, आरोग्य और समृद्धि की मंगलकामना कर सकते हैं।
 

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Anant Chaturdashi 2026 Wishes images shubhkamna sandesh anant chaturdashi greetings messages
अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं - फोटो : AI

अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना और श्रद्धा का विशेष अवसर माना जाता है। सनातन परंपरा में इस दिन अनंत देव की पूजा कर सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की मंगलकामना की जाती है। भक्त श्रद्धापूर्वक अनंत सूत्र धारण करते हैं और भगवान विष्णु से जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। यह पर्व गणेश उत्सव के समापन और गणपति विसर्जन के कारण भी विशेष महत्व रखता है। ऐसे शुभ अवसर पर अपनों को सुंदर और भावपूर्ण शुभकामना संदेश भेजकर पर्व की खुशियां साझा की जाती हैं। यदि आप भी अपने प्रियजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों को अनंत चतुर्दशी की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए संस्कृतनिष्ठ और काव्यात्मक संदेश भेज सकते हैं। इन संदेशों के जरिए आप उनके जीवन में सुख, सौभाग्य, आरोग्य और समृद्धि की मंगलकामना कर सकते हैं।

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अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं - फोटो : AI

ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय।
अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं
 

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अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं - फोटो : AI

भगवान विष्णु की बनी रहे आप पर छाया
पलट दे जो आपकी किस्मत की काया
मिले आपको वो सब इस ज़िन्दगी में
जो कभी किसी ने भी ना पाया।
अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं - फोटो : AI

ऊँ नारायणाय विद्महे।
वासुदेवाय धीमहि।
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।।
अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं
 

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अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं - फोटो : AI

श्रीहरि हैं सबके दाता,
विष्णु जी ही भाग्यविधाता,
जब कोई और काम नहीं आता,
नारायण ही साथ निभाता।
अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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