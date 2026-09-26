पितृपक्ष 2026: कितने प्रकार के होते हैं श्राद्ध कर्म? जानिए 12 प्रमुख प्रकार और उनका महत्व

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श्राद्ध के 12 प्रमुख प्रकार

1. नित्य श्राद्ध: प्रतिदिन बिना किसी विशेष काम्य भावना के जल, तिल व अन्न से किया जाने वाला सामान्य श्राद्ध।

2. नैमित्तिक श्राद्ध: किसी एक विशिष्ट पितर की वार्षिक मृत्यु तिथि पर संपन्न किया जाने वाला श्राद्ध।

3. काम्य श्राद्ध: किसी विशेष मनोकामना या सिद्धि की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला श्राद्ध।

4. नान्दी श्राद्ध: घर में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य या शुभ अवसर के समय किया जाने वाला श्राद्ध।



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5. पार्वण श्राद्ध: पितृपक्ष की तिथियों, पर्वों या अमावस्या तिथि पर किया जाने वाला मुख्य श्राद्ध।

6. सपिण्डन श्राद्ध: व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात प्रेत-पिंड को पितृ-पिंड में सम्मिलित करने हेतु किया जाने वाला श्राद्ध (यह आत्मा का पितरों से मिलन कराता है)।

7. गोष्ठी श्राद्ध: परिवार, कुल या स्वजातीय समूह के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला श्राद्ध।

8. शुद्धयर्थ श्राद्ध: आत्म-शुद्धि एवं पापों के क्षालन के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध।

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9. कर्मांग श्राद्ध: जीवन के 16 संस्कारों (जैसे गर्भाधान, नामकरण, उपनयन आदि) के अवसर पर किया जाने वाला श्राद्ध।

10. दैविक श्राद्ध: देवताओं की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से समर्पित श्राद्ध।

11. यात्रार्थ श्राद्ध: तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व या तीर्थ स्थानों (जैसे गया, प्रयागराज) में जाकर किया जाने वाला श्राद्ध।

12. पुष्ट्यर्थ श्राद्ध (वृद्धि श्राद्ध): स्वयं व परिवार की आर्थिक उन्नति, सुख-समृद्धि, संतान प्राप्ति अथवा विवाह आदि वृद्धि कारक अवसरों हेतु किया जाने वाला श्राद्ध।



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