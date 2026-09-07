कई वर्षों बाद हरतालिका तीज पर बनेंगे खास संयोग, जानें किस दिन रखा जाएगा व्रत और कब होगा पारण

1 of 4 Hartalika Teej 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

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हरतालिका तीज पूजन मुहूर्त पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 05 मिनट से सुबह 7 बजकर 06 मिनट तक रहेगा।

इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 32 मिनट से सुबह 5 बजकर 19 मिनट तक रहेगा।

अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 52 मिनट से दोपहर 12 बजकर 41 मिनट तक रहेगा। 13 या 14 सितंबर, कब है गणेश चतुर्थी ? जानें डेट और बप्पा की स्थापना से लेकर विसर्जन तक शुभ मुहूर्त

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