Kab hai Ganesh Chaturthi 2026: हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से देशभर में गणेश उत्सव का शुभारंभ होता है। इस दिन को भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि, इस शुभ अवसर पर भक्तजन अपने घर गणपति जी को लाते हैं और विधि-विधान से उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। इस दौरान गणेश जी की स्थापना से लेकर पूजा-पाठ, भोग-व्रत और विसर्जन तक कई नियमों का पालन भी किया जाता है। हालांकि, गणेश जी की स्थापना के बाद भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार डेढ़, तीसरे , पांचवें या अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति का विसर्जन करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल गणेश चतुर्थी कब है और बप्पा की स्थापना से लेकर विसर्जन तक के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे।
13 या 14 सितंबर, कब है गणेश चतुर्थी ? जानें डेट और बप्पा की स्थापना से लेकर विसर्जन तक शुभ मुहूर्त
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 07 Sep 2026 11:53 AM IST
सार
Ganesh Chaturthi 2026: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से देशभर में गणेश उत्सव का शुभारंभ होता है। इस पावन अवसर पर भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। साथ ही मंदिरों, घरों और पूजा पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है।
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