फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Festivals ›   Kab hai Ganesh Chaturthi 2026 Date shubh muhurat for ganesh sthapna and visarjan date

13 या 14 सितंबर, कब है गणेश चतुर्थी ? जानें डेट और बप्पा की स्थापना से लेकर विसर्जन तक शुभ मुहूर्त

Mon, 07 Sep 2026 11:53 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 07 Sep 2026 11:53 AM IST
सार

Ganesh Chaturthi 2026: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से देशभर में गणेश उत्सव का शुभारंभ होता है। इस पावन अवसर पर भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। साथ ही मंदिरों, घरों और पूजा पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। 

विज्ञापन
Kab hai Ganesh Chaturthi 2026 Date shubh muhurat for ganesh sthapna and visarjan date
Ganesh Chaturthi 2026 - फोटो : AI

Kab hai Ganesh Chaturthi 2026: हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से देशभर में गणेश उत्सव का शुभारंभ होता है। इस दिन को भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि, इस शुभ अवसर पर भक्तजन अपने घर गणपति जी को लाते हैं और विधि-विधान से उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। इस दौरान गणेश जी की स्थापना से लेकर पूजा-पाठ, भोग-व्रत और विसर्जन तक कई नियमों का पालन भी किया जाता है। हालांकि, गणेश जी की स्थापना के बाद भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार डेढ़, तीसरे , पांचवें या अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति का विसर्जन करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल गणेश चतुर्थी कब है और बप्पा की स्थापना से लेकर विसर्जन तक के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे।

Kab hai Ganesh Chaturthi 2026 Date shubh muhurat for ganesh sthapna and visarjan date
Ganesh Chaturthi 2026 - फोटो : freepik

गणेश चतुर्थी 2026 कब है?
पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि का आरंभ 14 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर होगा और इसका समापन 15 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 44 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार, गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर 2026, सोमवार को ही मनाया जाएगा। इसी दिन गणपति जी की स्थापना की जाएगी। गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक रहेगा।

Kab hai Ganesh Chaturthi 2026 Date shubh muhurat for ganesh sthapna and visarjan date
Ganesh Chaturthi 2026 - फोटो : freepik

15 सितंबर 2026-डेढ़ दिन गणेश विसर्जन

  • दोपहर 12:16 बजे से 1:48 बजे तक अमृत चौघड़िया।
  • दोपहर 3:21 बजे से 4:53 बजे तक शुभ चौघड़िया।
  • शाम 6:26 बजे से 7:53 बजे तक लाभ चौघड़िया।

विश्वकर्मा पूजा 2026: सितंबर में कब मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और लाभ

कुशाग्रहणी अमावस्या कब पड़ेगी? जानें कुशा ग्रहण करने की सही तिथि, विधि और महत्व
विज्ञापन
विज्ञापन
Kab hai Ganesh Chaturthi 2026 Date shubh muhurat for ganesh sthapna and visarjan date
Ganesh Chaturthi 2026 - फोटो : freepik
16 सितंबर 2026 -तीसरे दिन गणेश विसर्जन
  • सुबह 10:43 बजे से 12:16 बजे तक शुभ चौघड़िया।
  • दोपहर 3:20 बजे से शाम 6:25 बजे तक चर और लाभ चौघड़िया।
  • शाम 7:53 बजे से रात 12:16 बजे तक शुभ, अमृत और चर चौघड़िया।
विज्ञापन
Kab hai Ganesh Chaturthi 2026 Date shubh muhurat for ganesh sthapna and visarjan date
Ganesh Chaturthi 2026 - फोटो : freepik
18 सितंबर 2026 - पांचवें दिन गणेश विसर्जन
  • सुबह 6:07 बजे से 10:43 बजे तक चर, लाभ और अमृत चौघड़िया।
  • दोपहर 12:15 बजे से 1:47 बजे तक शुभ चौघड़िया।
  • शाम 4:51 बजे से 6:23 बजे तक चर चौघड़िया।
 

श्राद्ध 2026: कब से शुरू होगा पितृपक्ष? जानें सर्वपितृ अमावस्या तक की सभी महत्वपूर्ण तिथियां
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed