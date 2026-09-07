पितृ पक्ष 2026: सितंबर में कब से शुरू होंगे श्राद्ध? जानें डेट और सर्वपितृ अमावस्या तक श्राद्ध की तिथियां

Pitru Paksha 2026: आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पितृ पक्ष की शुरुआत होती है। इस अवधि को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, जिसका समापन सर्वपितृ अमावस्या के दिन होता है। मान्यता है कि, इस दौरान पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देती हैं। वहीं, पितरों की आत्मशांति और तृप्ति के लिए घरों में श्राद्ध कर्म भी किए जाते हैं। इस दौरान पिंडदान का भी विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, विधि-विधान से पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में पितृ पक्ष कब से शुरू होगा और इसकी प्रमुख तिथियां कौन-कौन सी हैं।