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पितृ पक्ष 2026: सितंबर में कब से शुरू होंगे श्राद्ध? जानें डेट और सर्वपितृ अमावस्या तक श्राद्ध की तिथियां
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:29 PM IST
सार
Pitru Paksha 2026: मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष में विधि-विधान से श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष शांत होता है। साथ ही परिवार में सुख-शांति का वास बना रहता है। ऐसे में साल 2026 में पितृ पक्ष कब से शुरू होगा, आइए जानते हैं।
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पितृ पक्ष 2026
- फोटो : अमर उजाला AI
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Pitru Paksha 2026: आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पितृ पक्ष की शुरुआत होती है। इस अवधि को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, जिसका समापन सर्वपितृ अमावस्या के दिन होता है। मान्यता है कि, इस दौरान पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देती हैं। वहीं, पितरों की आत्मशांति और तृप्ति के लिए घरों में श्राद्ध कर्म भी किए जाते हैं। इस दौरान पिंडदान का भी विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, विधि-विधान से पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में पितृ पक्ष कब से शुरू होगा और इसकी प्रमुख तिथियां कौन-कौन सी हैं।
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पितृ पक्ष 2026
- फोटो : AI
कब से शुरू होगा पितृ पक्ष 2026?
पंचांग के अनुसार, इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 26 सितंबर, शनिवार से हो रही है। वहीं, पितृ पक्ष का समापन 10 अक्तूबर, शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी श्राद्ध तिथि ज्ञात नहीं होती है।
सर्व पितृ अमावस्या 2026
पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि 9 अक्तूबर 2026 को रात 09:35 बजे शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन 10 अक्तूबर 2026 को रात 09:20 बजे होगा। ऐसे में वर्ष 2026 में सर्व पितृ अमावस्या 10 अक्तूबर, शनिवार को मान्य होगी।
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