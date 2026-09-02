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Masik Shivaratri 2026: 8 या 9 सितंबर कब है मासिक शिवरात्रि, जानें डेट और पूजा विधि
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:48 PM IST
सार
Masik Shivaratri 2026: मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने और जीवन की परेशानियां दूर होने की भी मान्यता है। इस दिन महादेव की पूजा करने पर जीवन में कई अन्य बदलाव भी दिखाई देते हैं।
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Masik Shivaratri 2026
- फोटो : अमर उजाला
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Masik Shivaratri 2026: हिंदू धर्म में सभी व्रतों का अपना अलग महत्व माना गया है। इन्हीं में मासिक शिवरात्रि भी एक खास व्रत है। मान्यता है कि, माता पार्वती सहित कई देवियों ने भी मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा था। यह उपवास हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि, महीने में एक बार आने वाली मासिक शिवरात्रि पर व्रत रखने और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा मिलती हैं और जीवन में भी सुख-समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि, सितंबर माह में यह उपवास कब रखा जाएगा।
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