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धनतेरस 2026 की शुभकामनाएं: अपनों को भेजें मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि के आशीर्वाद से भरे ये खास संदेश

Fri, 06 Nov 2026 05:00 AM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 06 Nov 2026 05:00 AM IST
सार

Dhanteras 2026 Wishes: धनतेरस का त्योहार अपनों के जीवन में खुशियां बांटने का भी खास मौका है। ऐसे में अगर आप भी अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को इस पावन पर्व की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए शुभकामना संदेश, कोट्स और तस्वीरें भेजकर उनके दिन को खास बना सकते हैं।

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Happy Dhanteras 2026 Wishes Quotes Images Messages Photos Whatsapp Status
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

Dhanteras Ki Shubhkamnaye: धनतेरस का पर्व सुख-समृद्धि, आरोग्य और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव की शुरुआत करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा का विशेष महत्व है। इस शुभ अवसर पर लोग सोना, चांदी, बर्तन और अन्य नई वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। साथ ही घरों में दीप जलाकर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। 



धनतेरस का त्योहार अपनों के जीवन में खुशियां बांटने का भी खास मौका है। ऐसे में अगर आप भी अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को इस पावन पर्व की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए शुभकामना संदेश, कोट्स और तस्वीरें भेजकर उनके दिन को खास बना सकते हैं।
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धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

दीपों की रोशनी से रोशन आपका संसार हो,
मां लक्ष्मी की कृपा से हर सपना साकार हो।
धन-धान्य से भरा रहे आपका घर-आंगन,
धनतेरस पर खुशियों की बौछार हो।
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की रहे
आप पर कृपा अपार, दिन रात बढ़े आपका कारोबार,
सबसे पाएं आप भरपूर प्यार,
धन-संपदा की आप पर सदा हो बौछार,
ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार।
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

चांदी-सी चमक हो, सोने-से दिन आएं,
खुशियों के फूल हर आंगन में मुस्कुराएं।
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले बार-बार,
धनतेरस लाए जीवन में खुशियां अपार।
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

न हो कभी धन की कमी, न कोई परेशानी आए,
हर सुबह नई उम्मीद और खुशियां साथ लाए।
कुबेर का खजाना और लक्ष्मी का प्यार मिले,
आपको जीवन में हर सुख-संसार मिले।
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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