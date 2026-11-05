धनतेरस 2026 की शुभकामनाएं: अपनों को भेजें मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि के आशीर्वाद से भरे ये खास संदेश

Dhanteras Ki Shubhkamnaye: धनतेरस का पर्व सुख-समृद्धि, आरोग्य और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव की शुरुआत करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा का विशेष महत्व है। इस शुभ अवसर पर लोग सोना, चांदी, बर्तन और अन्य नई वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। साथ ही घरों में दीप जलाकर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।





धनतेरस का त्योहार अपनों के जीवन में खुशियां बांटने का भी खास मौका है। ऐसे में अगर आप भी अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को इस पावन पर्व की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए शुभकामना संदेश, कोट्स और तस्वीरें भेजकर उनके दिन को खास बना सकते हैं।