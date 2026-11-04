Dhanteras 2026: धनतेरस पर गाड़ी खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? नोट करें राहुकाल और वाहन खरीदने का सही समय

Dhanteras 2026 Vehicle Buying Muhurat: धनतेरस का त्योहार नई चीजों की खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सोना-चांदी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के साथ ही नया वाहन खरीदने की भी विशेष परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदी गई वस्तुएं घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाती हैं। इस साल धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी। ऐसे में अगर आप भी इस धनतेरस पर कार, बाइक या स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय जरूर जान लें। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार वाहन खरीदते समय शुभ चौघड़िया और अभिजीत मुहूर्त का ध्यान रखना अच्छा माना जाता है। वहीं, राहुकाल में नया वाहन खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं धनतेरस 2026 पर वाहन खरीदने के लिए सुबह से लेकर रात तक कौन-कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे और देश के प्रमुख शहरों में राहुकाल कब लगेगा।