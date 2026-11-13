छठ पूजा 2026 दूसरा दिन: खरना के दिन क्या करें और क्या नहीं? जानें पूजा विधि और निर्जला व्रत के नियम

1 of 5 छठ पूजा 2026 खरना - फोटो : AI







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खरना पूजा की विधि

1. सुबह स्नान करके लें व्रत का संकल्प

खरना के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य और छठी मैया का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेते हैं। इस दिन शाम तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है।



2. प्रसाद बनाने की तैयारी करें

खरना के दिन घर और रसोई की अच्छी तरह सफाई की जाती है। परंपरा के अनुसार, मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर प्रसाद तैयार किया जाता है। कई परिवारों में इसके लिए नए चूल्हे और बर्तनों का इस्तेमाल भी किया जाता है।



3. बनाएं गुड़ की खीर और रोटी

खरना के प्रसाद में गुड़ की खीर और गेहूं के आटे की रोटी मुख्य रूप से बनाई जाती है। खीर दूध, अरवा चावल और गुड़ से तैयार होती है। वहीं, रोटी बिना नमक के बनाई जाती है। इसके अलावा पूजा में केला और मौसमी फलों का भोग भी लगाया जाता है।

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4. सूर्यास्त के बाद करें पूजा

शाम को सूर्यास्त के बाद व्रती स्नान करके साफ कपड़े पहनते हैं। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। पूजा में खीर, रोटी और फलों का भोग अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।



5. सबसे पहले व्रती ग्रहण करें प्रसाद

पूजा संपन्न होने के बाद व्रती सबसे पहले खरना का प्रसाद खाते हैं। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों में प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है।

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खरना के दिन किन नियमों का पालन करें?

छठ महापर्व में पवित्रता और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता है। खरना के दिन व्रती को इन नियमों का पालन करना चाहिए:

निर्जला उपवास: खरना के दिन सुबह से शाम तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। प्रसाद खाने के बाद अगले चरण का निर्जला व्रत शुरू होता है।

साफ-सफाई: घर, रसोई और पूजा स्थल को स्वच्छ रखें। प्रसाद बनाने वाले बर्तनों की भी अच्छी तरह सफाई करें।

सात्विक प्रसाद: खीर और रोटी बनाने में लहसुन-प्याज और नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रसाद की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें।

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