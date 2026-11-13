Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Festivals ›   Chhath puja 2026 kharna puja vidhi prasad vrat niyam Kharna Puja Kaise Kare

छठ पूजा 2026 दूसरा दिन: खरना के दिन क्या करें और क्या नहीं? जानें पूजा विधि और निर्जला व्रत के नियम

Fri, 13 Nov 2026 02:33 PM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 13 Nov 2026 02:33 PM IST
सार

Kharna Puja Kaise Kare: छठ महापर्व के चार दिवसीय अनुष्ठान में खरना का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद छठी मैया व सूर्यदेव की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं खरना पूजा की सही विधि, प्रसाद बनाने का तरीका और व्रत के जरूरी नियम।

विज्ञापन
Chhath puja 2026 kharna puja vidhi prasad vrat niyam Kharna Puja Kaise Kare
छठ पूजा 2026 खरना - फोटो : AI

Kharna Puja Vidhi and Niyam: छठ महापर्व के चार दिवसीय अनुष्ठान में खरना का विशेष महत्व है। पर्व के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना पूजा की जाती है। इस दिन व्रती सुबह से शाम तक निर्जला उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद भगवान सूर्य तथा छठी मैया की पूजा करते हैं। इस दौरान गुड़ की खीर, रोटी और मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद सबसे पहले व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही लगभग 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत की शुरुआत होती है।



खरना पूजा 2026: छठ के दूसरे दिन खाया जाएगा महाप्रसाद, जानें इसकी विधि और महत्व
Trending Videos
Chhath puja 2026 kharna puja vidhi prasad vrat niyam Kharna Puja Kaise Kare
खरना पूजा की विधि - फोटो : AI

खरना पूजा की विधि
1. सुबह स्नान करके लें व्रत का संकल्प
खरना के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य और छठी मैया का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेते हैं। इस दिन शाम तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है।

2. प्रसाद बनाने की तैयारी करें
खरना के दिन घर और रसोई की अच्छी तरह सफाई की जाती है। परंपरा के अनुसार, मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर प्रसाद तैयार किया जाता है। कई परिवारों में इसके लिए नए चूल्हे और बर्तनों का इस्तेमाल भी किया जाता है।

3. बनाएं गुड़ की खीर और रोटी
खरना के प्रसाद में गुड़ की खीर और गेहूं के आटे की रोटी मुख्य रूप से बनाई जाती है। खीर दूध, अरवा चावल और गुड़ से तैयार होती है। वहीं, रोटी बिना नमक के बनाई जाती है। इसके अलावा पूजा में केला और मौसमी फलों का भोग भी लगाया जाता है।

Chhath puja 2026 kharna puja vidhi prasad vrat niyam Kharna Puja Kaise Kare
खरना पूजा की विधि - फोटो : AI

4. सूर्यास्त के बाद करें पूजा
शाम को सूर्यास्त के बाद व्रती स्नान करके साफ कपड़े पहनते हैं। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। पूजा में खीर, रोटी और फलों का भोग अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।

5. सबसे पहले व्रती ग्रहण करें प्रसाद
पूजा संपन्न होने के बाद व्रती सबसे पहले खरना का प्रसाद खाते हैं। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों में प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Chhath puja 2026 kharna puja vidhi prasad vrat niyam Kharna Puja Kaise Kare
खरना के दिन किन नियमों का पालन करें? - फोटो : AI

खरना के दिन किन नियमों का पालन करें?
छठ महापर्व में पवित्रता और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता है। खरना के दिन व्रती को इन नियमों का पालन करना चाहिए:
निर्जला उपवास: खरना के दिन सुबह से शाम तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। प्रसाद खाने के बाद अगले चरण का निर्जला व्रत शुरू होता है।
साफ-सफाई: घर, रसोई और पूजा स्थल को स्वच्छ रखें। प्रसाद बनाने वाले बर्तनों की भी अच्छी तरह सफाई करें।
सात्विक प्रसाद: खीर और रोटी बनाने में लहसुन-प्याज और नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रसाद की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें।

विज्ञापन
Chhath puja 2026 kharna puja vidhi prasad vrat niyam Kharna Puja Kaise Kare
खरना के दिन किन नियमों का पालन करें? - फोटो : AI

ब्रह्मचर्य का पालन: छठ के चारों दिनों में व्रती संयमित जीवनशैली अपनाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।
वाणी और व्यवहार में संयम: किसी से विवाद करने, अपशब्द बोलने और नकारात्मक विचार रखने से बचना चाहिए।
भूमि पर विश्राम: कई परिवारों में व्रती पलंग के बजाय जमीन पर चटाई बिछाकर सोते हैं।
विधि से करें पारण: खरना के बाद शुरू हुआ निर्जला व्रत 16 नवंबर 2026 को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद खोला जाएगा।
छठ पूजा की परंपराओं और नियमों में क्षेत्र तथा परिवार के अनुसार कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए अपने परिवार की मान्यताओं के अनुसार अनुष्ठान करना चाहिए।

खरना पूजा 2026: कितने बजे करें पूजा और कब ग्रहण करें प्रसाद? जानें सही समय और व्रत के नियम

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed