Lucky Zodiac Signs: ज्योतिषियों के अनुसार, साल खत्म होने से पहले ग्रहों की स्थिति में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। साल के अंतिम महीनों में केतु और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वहीं शनि भी मार्गी होंगे। सूर्य का धनु राशि में गोचर उन्हें गुरु की राशि में लेकर आएगा। इसके अलावा, इस दौरान ग्रहों की विशेष स्थिति से कई शुभ योग भी बनेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रहों के इन बदलावों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। हालांकि, कुछ राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। इन लोगों के जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में नए अवसर मिलने के साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार के योग बनेंगे। आइए जानते हैं कौन-सी हैं वे भाग्यशाली राशियां।