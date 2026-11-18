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Tulsi Vivah Samagri List: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। हालांकि, कई जगहों पर एकादशी तिथि को भी तुलसी विवाह करने की परंपरा है। ऐसे में अगर आप भी इस साल अपने घर में तुलसी विवाह कराने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसके लिए किन-किन पूजन सामग्रियों की आवश्यकता होगी।

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तुलसी विवाह 2026

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। इस साल द्वादशी तिथि 21 नवंबर 2026 को सुबह 06 बजकर 31 मिनट पर प्रारंभ होगी और 22 नवंबर 2026 को सुबह 04 बजकर 56 मिनट पर समाप्त। उदया तिथि के अनुसार, तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026, शनिवार के दिन किया जाएगा। लेकिन अगर आप देवउठनी पर तुलसी विवाह करते हैं, तो 20 नवंबर 2026 को कर सकते हैं।

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कलश और आम के पत्ते

फूल, माला और तुलसी दल

फल, मिठाई और पंचमेवा

नारियल और हल्दी की गांठ

रोली, कुमकुम, अक्षत और चंदन

गंगाजल और शुद्ध जल

धूप, दीपक, कपूर और घी

रुई की बत्ती और अगरबत्ती

पान, सुपारी और लौंग

कलावा और जनेऊ

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