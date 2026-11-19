Dev Uthani Ekadashi 2026: शुभ संयोगों के बीच देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को रखा जा रहा है। इस पावन तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही एक बार फिर मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस साल देवउठनी एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि इस दिन ग्रहों की विशेष स्थिति और कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय गणनाके अनुसार, देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। वहीं, 20 नवंबर को सूर्य देव राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। इसके अलावा शुक्रवार का दिन भी इस तिथि को विशेष बना रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार, ग्रहों की इस स्थिति का सकारात्मक प्रभाव कुछ राशि वालों के जीवन में देखने को मिल सकता है। इन जातकों के लिए तरक्की, धन लाभ और सुख-सुविधाओं के नए अवसर बन सकते हैं। आइए जानते हैं, वे कौन-सी तीन राशियां हैं।