कार्तिक माह में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस माह आने वाली एकादशी को देवोत्थान, देवउठनी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु चार माह की योग निद्रा के बाद उठते हैं और सष्टि का संचालन दोबारा से करते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु देवशयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान उठते हैं। देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक यानी इन चार माह के दौरान जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के बाद से शुभ और मांगलिक कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करने की मान्यता है।

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