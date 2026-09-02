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भौम प्रदोष व्रत 2026: सितंबर का पहला प्रदोष व्रत कब है? जानें तारीख, पूजा मुहूर्त और शुभ योग

Wed, 02 Sep 2026 03:54 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 02 Sep 2026 03:54 PM IST
सार

सितंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। आइए जानते हैं सितंबर में पड़ने वाले भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा।  

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Bhaum Pradosh Vrat 2026 Date muhurat sarvartha siddhi yoga puja time bhadrapada pradosh
भाद्रपद का पहला प्रदोष व्रत कब है? - फोटो : AI

सितंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करने का विधान है। इस बार व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसे धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस योग में की गई पूजा और शुभ कार्यों से मनोकामना पूर्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। शिव आराधना के लिए इस दिन करीब 2 घंटे 18 मिनट का शुभ समय मिलेगा। आइए जानते हैं सितंबर में पड़ने वाले भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा।  


 
Bhaum Pradosh Vrat 2026 Date muhurat sarvartha siddhi yoga puja time bhadrapada pradosh
भौम प्रदोष व्रत 2026 कब है? - फोटो : adobe stock

भौम प्रदोष व्रत 2026 कब है?
दृक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 सितंबर को दोपहर 2:42 बजे आरंभ होगी और 9 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे समाप्त होगी। प्रदोष काल 8 सितंबर को पड़ने के कारण इसी दिन भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा।
 

Bhaum Pradosh Vrat 2026 Date muhurat sarvartha siddhi yoga puja time bhadrapada pradosh
भौम प्रदोष व्रत 2026 पूजा मुहूर्त - फोटो : adobe stock

भौम प्रदोष व्रत 2026 पूजा मुहूर्त
8 सितंबर को भगवान शिव की पूजा के लिए शाम 6:35 बजे से रात 8:52 बजे तक का समय शुभ रहेगा। यानी भक्तों को शिव पूजा के लिए लगभग 2 घंटे 18 मिनट का समय प्राप्त होगा। इस अवधि में भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री से विधिवत अभिषेक कर सकते हैं।

इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 बजे से 5:17 बजे तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 बजे से दोपहर 12:44 बजे तक है। रात में निशिता काल 11:56 बजे से 9 सितंबर को 12:42 बजे तक रहेगा।
 

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Bhaum Pradosh Vrat 2026 Date muhurat sarvartha siddhi yoga puja time bhadrapada pradosh
3 शुभ योग में रखा जाएगा भौम प्रदोष व्रत - फोटो : freepik

3 शुभ योग में रखा जाएगा भौम प्रदोष व्रत
इस बार प्रदोष व्रत पर एक साथ तीन शुभ योग बन रहे हैं। इनमें सर्वार्थ सिद्धि योग, परिघ योग और शिव योग शामिल हैं। परिघ योग सुबह से लेकर रात 12:40 बजे तक रहेगा। इसके बाद शिव योग शुरू होगा।

वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 8 सितंबर को शाम 4:39 बजे से प्रारंभ होकर 9 सितंबर की सुबह 6:03 बजे तक रहेगा। ज्योतिषीय मान्यता में सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन पुष्य नक्षत्र सुबह से शाम 4:39 बजे तक रहेगा। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र का आरंभ होगा।
 

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Bhaum Pradosh Vrat 2026 Date muhurat sarvartha siddhi yoga puja time bhadrapada pradosh
प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व - फोटो : adobe stock

प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व
प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत और शिव आराधना से जीवन के संकट, परेशानियां और नकारात्मक प्रभाव दूर करने में सहायता मिलती है। भक्त सुख-शांति, समृद्धि, धन और संपत्ति की कामना से भी यह व्रत रखते हैं।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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