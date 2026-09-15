राधा अष्टमी 2026: कब है राधा रानी का जन्मोत्सव? जानें व्रत, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

1 of 5 राधा अष्टमी 2026 - फोटो : AI







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2 of 5 राधा अष्टमी 2026 कब है? - फोटो : instagram

राधा अष्टमी 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से राधा अष्टमी का पर्व जुड़ा है। वर्ष 2026 में अष्टमी तिथि 18 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे शुरू होगी और 19 सितंबर को दोपहर 3:26 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के आधार पर राधा अष्टमी का व्रत 19 सितंबर 2026 को रखा जाएगा।इस दिन राधा रानी के जन्मोत्सव पर मंदिरों और घरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। भक्त व्रत रखकर राधा-कृष्ण का स्मरण करते हैं और उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं।

3 of 5 राधा अष्टमी की पूजा विधि - फोटो : freepik

राधा अष्टमी की पूजा विधि राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं और राधा-कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।

पूजा के दौरान राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण को चंदन, अक्षत, पुष्प और रोली अर्पित करें।

इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर विधि-विधान से पूजा करें। राधा रानी को फल, मिठाई और खीर का भोग लगाया जा सकता है।

पूजा के दौरान राधा रानी के नाम का जाप करें और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें।

श्रद्धालु 'ॐ ह्रीं श्री राधिकायै नमः' मंत्र का जाप भी कर सकते हैं।

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4 of 5 राधा अष्टमी व्रत के नियम - फोटो : freepik

राधा अष्टमी व्रत के नियम राधा अष्टमी पर व्रत रखने वाले भक्तों को मन, वचन और कर्म की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

अपनी क्षमता के अनुसार निराहार या फलाहार व्रत रखा जा सकता है।

स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर कठोर उपवास करने के बजाय सात्विक भोजन का विकल्प अपनाना बेहतर है।

व्रत के दौरान झूठ बोलने, क्रोध करने, किसी से विवाद करने और नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करें।

धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन संयम और सात्विक आचरण का पालन करना शुभ माना जाता है।

पूजा-पाठ और राधा-कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए दिन बिताना विशेष फलदायी माना जाता है।

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5 of 5 राधा अष्टमी का धार्मिक महत्व - फोटो : instagram