1 of 5 लालड़ू में मासूम की हत्या - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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लालड़ू के गांव बल्लोपुर में दो साल के मासूम गुरसांझ की हत्या का दिल दहलाने वाला खुलासा हुआ है। पड़ोस में रहने वाली 22 वर्षीय सोनिका ने बच्चे की गला घोंटकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी सोनिका को गिरफ्तार कर लिया है।

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2 of 5 मासूम की माैत पर बिलखते परिजन। - फोटो : संवाद

पुलिस के अनुसार, यह घटना 14 नवंबर को हुई थी। दोपहर करीब डेढ़ बजे गुरसांझ अपने घर के बाहर खेल रहा था। सोनिका उसे बहाने से अपने घर ले गई और मारपीट कर गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने शव को एक बंद कमरे में छिपा दिया था। अगले दिन 15 नवंबर की सुबह बच्चे का शव पड़ोसी के घर की टिन की छत पर मिला। पुलिस को शक है कि आरोपी ने पड़ोसी परिवार को फंसाने के लिए शव वहां रखा था। हत्या के छठे दिन पोस्टमार्टम के बाद मासूम का अंतिम संस्कार किया गया।

3 of 5 माैके पर जुटी भीड़ - फोटो : संवाद

पुलिस अधीक्षक रूरल जसपिंदर सिंह के मुताबिक, घटना से कुछ दिन पहले सोनिका का गर्भपात हुआ था। वह मानसिक रूप से परेशान थी और बच्चों को हंसते-खेलते देखकर चिढ़ती थी। इसी मानसिक स्थिति में उसने वारदात को अंजाम दिया। डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इनमें कंबल, चादर और बच्चे के बालों के गुच्छे शामिल हैं।

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4 of 5 मासूम का अंतिम संस्कार - फोटो : संवाद

गुरसांझ की हत्या के मामले में पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जसपिंदर सिंह गिल ने प्रेसवार्ता में मामले की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। हालांकि, उन्होंने जांच में कुछ चूक होने की बात स्वीकार की है।



करीब 12 घंटे तक मासूम का शव पड़ोसी के घर में मौजूद रहा, लेकिन पुलिस को तलाशी के दौरान इसकी भनक तक नहीं लगी। बच्चे के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान आरोपी महिला सोनिया के घर की भी तलाशी ली गई। पुलिस ने कमरों को खंगाला, लेकिन वहां रखे ताला बंद बड़े ट्रंक की जांच नहीं की गई।

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5 of 5 मामले की जानकारी देते एसपी देहाती जसपिंदर सिंह गिल - फोटो : संवाद