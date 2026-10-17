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परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: पत्नी को पति अश्वनी के इरादों का पता था, यहां से आती थी नशीली गोलियां; कई खुलासे

Sat, 17 Oct 2026 01:00 PM IST
Sharukh Khan जगतार सिंह धनजल, अमर उजाला, मानसा
जगतार सिंह धनजल, अमर उजाला, मानसा Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 17 Oct 2026 01:00 PM IST
सार

नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपी अश्वनी कुमार की पत्नी को पति के इरादों का पता था। मोहाली से नशीली गोलियां आती थी, लेकिन उसने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। 

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Parvinder Jhota Murder Case Wife Knew of Ashwini Plan Intoxicating pills sourced from Mohali several reveal
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
नशा-विरोधी कार्यकर्ता के तौर पर पहचाने जाने वाले परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में स्थानीय पुलिस की शुरुआती पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आने का दावा किया गया है। मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी के अनुसार, आरोपी अश्वनी कुमार की पत्नी नीलम रानी को उसके इरादों की जानकारी थी, लेकिन उसने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। 


इसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि वारदात से कुछ मिनट पहले अश्वनी कुमार ने अपने चाचा और एक अन्य युवक को फोन किया था। पुलिस इन कॉल और उनसे जुड़े घटनाक्रम की जांच कर रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बुलेट मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गया था। इसके बाद वह बस से राजस्थान पहुंचा, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
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Parvinder Jhota Murder Case Wife Knew of Ashwini Plan Intoxicating pills sourced from Mohali several reveal
मानसा में हंगामा - फोटो : संवाद
मोहाली से नशीली दवाएं लाने की भी जांच
पुलिस पूछताछ में यह बात भी सामने आने का दावा किया गया है कि अश्वनी कुमार मोहाली से नशीली दवाएं लाकर उनकी सप्लाई करता था। पुलिस संबंधित विभागों के साथ मिलकर उसके हथियारों के लाइसेंस और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की भी जांच कर रही है। 

 
Parvinder Jhota Murder Case Wife Knew of Ashwini Plan Intoxicating pills sourced from Mohali several reveal
परिवार से मिलने पहुंचे जत्थेदार गड़गज्ज - फोटो : संवाद
एसएसपी ने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मानसा के थाना प्रभारी (एसएचओ) को निलंबित कर दिया गया है। 

 
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Parvinder Jhota Murder Case Wife Knew of Ashwini Plan Intoxicating pills sourced from Mohali several reveal
परिजनों से मिलने पहुंची सांसद हरसिमरत काैर बादल - फोटो : संवाद
संबंधित विभाग से डीएसपी के खिलाफ जांच शुरू करने और आवश्यक कार्रवाई करने का औपचारिक अनुरोध भी किया गया है। पुलिस अब आरोपी के संपर्कों, वारदात से पहले हुई फोन कॉल और नशीली दवाओं की कथित सप्लाई से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
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धरने में माैजूद लोग - फोटो : संवाद
झोटा कत्ल: मानसा में तनाव, चौथे दिन भी नहीं हो सका अंतिम संस्कार
परविंद्र सिंह झोटा कत्ल कांड को लेकर चौथे दिन भी मानसा में तनावपूर्ण माहौल रहा। पंजाब और बाहरी राज्यों से लोग मोटरसाइकिल व अन्य वाहनों से मानसा पहुंचे। पुलिस ने तोड़फोड़ और भड़काऊ भाषण देने पर दो मामले दर्ज किए हैं।

 
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