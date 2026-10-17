परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: पत्नी को पति अश्वनी के इरादों का पता था, यहां से आती थी नशीली गोलियां; कई खुलासे

1 of 10 परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला







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इसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि वारदात से कुछ मिनट पहले अश्वनी कुमार ने अपने चाचा और एक अन्य युवक को फोन किया था। पुलिस इन कॉल और उनसे जुड़े घटनाक्रम की जांच कर रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बुलेट मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गया था। इसके बाद वह बस से राजस्थान पहुंचा, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नशा-विरोधी कार्यकर्ता के तौर पर पहचाने जाने वाले परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में स्थानीय पुलिस की शुरुआती पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आने का दावा किया गया है। मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी के अनुसार, आरोपी अश्वनी कुमार की पत्नी नीलम रानी को उसके इरादों की जानकारी थी, लेकिन उसने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी।

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2 of 10 मानसा में हंगामा - फोटो : संवाद

मोहाली से नशीली दवाएं लाने की भी जांच

पुलिस पूछताछ में यह बात भी सामने आने का दावा किया गया है कि अश्वनी कुमार मोहाली से नशीली दवाएं लाकर उनकी सप्लाई करता था। पुलिस संबंधित विभागों के साथ मिलकर उसके हथियारों के लाइसेंस और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की भी जांच कर रही है।





3 of 10 परिवार से मिलने पहुंचे जत्थेदार गड़गज्ज - फोटो : संवाद

एसएसपी ने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मानसा के थाना प्रभारी (एसएचओ) को निलंबित कर दिया गया है।





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4 of 10 परिजनों से मिलने पहुंची सांसद हरसिमरत काैर बादल - फोटो : संवाद

संबंधित विभाग से डीएसपी के खिलाफ जांच शुरू करने और आवश्यक कार्रवाई करने का औपचारिक अनुरोध भी किया गया है। पुलिस अब आरोपी के संपर्कों, वारदात से पहले हुई फोन कॉल और नशीली दवाओं की कथित सप्लाई से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

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