7 Best Yoga Asanas for Type 2 Diabetes: आज के समय में डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या बन गई है, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। बदलती जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता तनाव इसके प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल हैं।



डायबिटीज होने पर शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। ऐसे में मरीजों को खानपान के साथ-साथ नियमित एक्सरसाइज और शारीरिक गतिविधियों पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम 'Early Action on Diabetes' यानी मधुमेह पर समय रहते कार्रवाई करना है।



डायबिटीज के मरीजों के लिए योग भी एक उपयोगी शारीरिक गतिविधि हो सकता है। नियमित योग करने से शरीर सक्रिय रहता है, तनाव कम करने में मदद मिलती है और मांसपेशियों की सक्रियता बेहतर हो सकती है। कुछ योगासन शरीर की लचक, संतुलन और फिटनेस को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।



हालांकि, योग डायबिटीज की दवाइयों या इंसुलिन का विकल्प नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे 7 योगासन, जिन्हें डॉक्टर की सलाह और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार डायबिटीज मैनेजमेंट की दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।