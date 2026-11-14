Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Yoga and Health ›   World Diabetes Day 2026: 7 Yoga Poses That May Help Manage Blood Sugar

मधुमेह रोगियों के लिए योग: शुगर के मरीजों के लिए कौन-सा योग है बेहतर? जानिए 7 आसान योगासन

Sat, 14 Nov 2026 04:04 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 14 Nov 2026 04:04 PM IST
सार

World Diabetes Day 2026: विश्व मधुमेह दिवस 2026 पर जानिए डायबिटीज के मरीजों के लिए 7 उपयोगी योगासन, उनके फायदे और योग करते समय बरती जाने वाली जरूरी सावधानियां।

विज्ञापन
World Diabetes Day 2026: 7 Yoga Poses That May Help Manage Blood Sugar
डायबिटीज मरीजों के लिए योग - फोटो : AI

7 Best Yoga Asanas for Type 2 Diabetes: आज के समय में डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या बन गई है, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। बदलती जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता तनाव इसके प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल हैं।

डायबिटीज होने पर शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। ऐसे में मरीजों को खानपान के साथ-साथ नियमित एक्सरसाइज और शारीरिक गतिविधियों पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम 'Early Action on Diabetes' यानी मधुमेह पर समय रहते कार्रवाई करना है।

डायबिटीज के मरीजों के लिए योग भी एक उपयोगी शारीरिक गतिविधि हो सकता है। नियमित योग करने से शरीर सक्रिय रहता है, तनाव कम करने में मदद मिलती है और मांसपेशियों की सक्रियता बेहतर हो सकती है। कुछ योगासन शरीर की लचक, संतुलन और फिटनेस को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

हालांकि, योग डायबिटीज की दवाइयों या इंसुलिन का विकल्प नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे 7 योगासन, जिन्हें डॉक्टर की सलाह और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार डायबिटीज मैनेजमेंट की दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।
Trending Videos
World Diabetes Day 2026: 7 Yoga Poses That May Help Manage Blood Sugar
ताड़ासन - फोटो : istock

डायबिटीज के मरीजों के लिए 7 फायदेमंद योगासन

ताड़ासन

ताड़ासन एक आसान योगासन है, जिसे शुरुआती लोग भी अभ्यास कर सकते हैं। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर शरीर को धीरे-धीरे स्ट्रेच करें। इससे शरीर का संतुलन और पोस्चर बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। शुरुआत में अपनी क्षमता के अनुसार कुछ सेकंड ही अभ्यास करें।

World Diabetes Day 2026: 7 Yoga Poses That May Help Manage Blood Sugar
वृक्षासन - फोटो : istock

वृक्षासन 

वृक्षासन शरीर का संतुलन और एकाग्रता बढ़ाने वाला योगासन है। इसमें एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को जांघ या पिंडली के पास टिकाया जाता है। शुरुआत में दीवार या किसी मजबूत सहारे का इस्तेमाल करें। संतुलन बनाने में परेशानी हो तो इसे अकेले करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
World Diabetes Day 2026: 7 Yoga Poses That May Help Manage Blood Sugar
त्रिकोणासन - फोटो : Adobe

त्रिकोणासन

इस योगासन में पैरों को फैलाकर खड़े होते हैं और शरीर को एक तरफ झुकाते हुए हाथ से पैर या टखने को छूने की कोशिश करते हैं। इससे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और लचीलापन बढ़ाने में मदद मिलती है। कमर या गर्दन की समस्या होने पर विशेषज्ञ की सलाह लें।

 

विज्ञापन
World Diabetes Day 2026: 7 Yoga Poses That May Help Manage Blood Sugar
भुजंगासन का अभ्यास करती मलाइका अरोड़ा - फोटो : instagram

भुजंगासन 

भुजंगासन में पेट के बल लेटकर हथेलियों की मदद से छाती को धीरे-धीरे ऊपर उठाया जाता है। इससे रीढ़ की लचक और पीठ की मांसपेशियों को सक्रिय रखने में मदद मिल सकती है। कमर में दर्द या रीढ़ से जुड़ी परेशानी होने पर इसे करने से पहले चिकित्सकीय सलाह लें।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed