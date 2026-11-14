7 Best Yoga Asanas for Type 2 Diabetes: आज के समय में डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या बन गई है, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। बदलती जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता तनाव इसके प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल हैं।
डायबिटीज होने पर शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। ऐसे में मरीजों को खानपान के साथ-साथ नियमित एक्सरसाइज और शारीरिक गतिविधियों पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम 'Early Action on Diabetes' यानी मधुमेह पर समय रहते कार्रवाई करना है।
डायबिटीज के मरीजों के लिए योग भी एक उपयोगी शारीरिक गतिविधि हो सकता है। नियमित योग करने से शरीर सक्रिय रहता है, तनाव कम करने में मदद मिलती है और मांसपेशियों की सक्रियता बेहतर हो सकती है। कुछ योगासन शरीर की लचक, संतुलन और फिटनेस को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
हालांकि, योग डायबिटीज की दवाइयों या इंसुलिन का विकल्प नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे 7 योगासन, जिन्हें डॉक्टर की सलाह और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार डायबिटीज मैनेजमेंट की दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।
मधुमेह रोगियों के लिए योग: शुगर के मरीजों के लिए कौन-सा योग है बेहतर? जानिए 7 आसान योगासन
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 14 Nov 2026 04:04 PM IST
सार
World Diabetes Day 2026: विश्व मधुमेह दिवस 2026 पर जानिए डायबिटीज के मरीजों के लिए 7 उपयोगी योगासन, उनके फायदे और योग करते समय बरती जाने वाली जरूरी सावधानियां।
विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन