Best Time To Exercise : सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सुबह-सुबह रजाई से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। ठंडी हवा और गिरते तापमान के कारण बहुत से लोग अपनी सुबह की एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक छोड़ देते हैं। हालांकि, फिट और स्वस्थ रहने के लिए सर्दियों में भी नियमित एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। सुबह की हल्की धूप, ताजी हवा और शारीरिक गतिविधियां शरीर को एक्टिव रखने में मदद कर सकती हैं।

लेकिन सर्दियों में एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि आखिर सुबह कितने बजे एक्सरसाइज करना सबसे अच्छा रहता है? क्या सूरज निकलने से पहले वर्कआउट करना सही है या फिर धूप निकलने के बाद ही बाहर जाना चाहिए? दरअसल, सर्दियों में एक्सरसाइज का समय चुनते समय मौसम, तापमान और अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप भी सर्दियों में वजन कम करना चाहते हैं, फिटनेस बनाए रखना चाहते हैं या रोजाना मॉर्निंग वॉक की आदत डालना चाहते हैं, तो सही समय और सावधानियों के बारे में जानना जरूरी है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में सुबह एक्सरसाइज करने का सही समय क्या है, कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।