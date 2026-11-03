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व्यायाम का सही समय: सर्दियों में सुबह कितने बजे करें एक्सरसाइज? जानिए सेहत के लिए सबसे सही समय

Thu, 05 Nov 2026 04:37 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 05 Nov 2026 04:37 PM IST
सार

सर्दियों में सुबह एक्सरसाइज करने के लिए सुबह 7 से 9 बजे का समय एक सुविधाजनक विकल्प हो सकता है, लेकिन सही समय आपके इलाके के मौसम और तापमान पर निर्भर करता है। बहुत ज्यादा ठंड या कोहरे में बाहर निकलने के बजाय घर पर वर्कआउट करें। नियमित एक्सरसाइज, सही वार्मअप और जरूरी सावधानियों के साथ आप सर्दियों में भी अपनी फिटनेस बनाए रख सकते हैं।

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Winter Morning Workout: What Is the Best Time to Exercise in Cold Weather?
सर्दियों में व्यायाम करने का सही समय - फोटो : AI

Best Time To Exercise : सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सुबह-सुबह रजाई से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। ठंडी हवा और गिरते तापमान के कारण बहुत से लोग अपनी सुबह की एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक छोड़ देते हैं। हालांकि, फिट और स्वस्थ रहने के लिए सर्दियों में भी नियमित एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। सुबह की हल्की धूप, ताजी हवा और शारीरिक गतिविधियां शरीर को एक्टिव रखने में मदद कर सकती हैं।

लेकिन सर्दियों में एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि आखिर सुबह कितने बजे एक्सरसाइज करना सबसे अच्छा रहता है? क्या सूरज निकलने से पहले वर्कआउट करना सही है या फिर धूप निकलने के बाद ही बाहर जाना चाहिए? दरअसल, सर्दियों में एक्सरसाइज का समय चुनते समय मौसम, तापमान और अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना जरूरी है।

अगर आप भी सर्दियों में वजन कम करना चाहते हैं, फिटनेस बनाए रखना चाहते हैं या रोजाना मॉर्निंग वॉक की आदत डालना चाहते हैं, तो सही समय और सावधानियों के बारे में जानना जरूरी है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में सुबह एक्सरसाइज करने का सही समय क्या है, कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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Winter Morning Workout: What Is the Best Time to Exercise in Cold Weather?
सुबह व्यायाम करने का सही समय - फोटो : Adobe

सर्दियों में सुबह एक्सरसाइज करने का सही समय क्या है?

सर्दियों में सुबह एक्सरसाइज करने के लिए कोई एक निश्चित समय सभी लोगों के लिए सही नहीं होता। हालांकि, सामान्य तौर पर सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच, जब पर्याप्त रोशनी हो और मौसम थोड़ा अनुकूल हो जाए, तब मॉर्निंग वॉक या आउटडोर एक्सरसाइज करना सुविधाजनक हो सकता है।

बहुत ज्यादा ठंड, कोहरा या तेज हवा होने पर सूर्योदय से पहले बाहर निकलने से बचना बेहतर है। ऐसे मौसम में घर के अंदर योग, स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं।

Winter Morning Workout: What Is the Best Time to Exercise in Cold Weather?
धूप निकलने के बाद एक्सरसाइज - फोटो : Adobe

धूप निकलने के बाद एक्सरसाइज करना क्यों बेहतर हो सकता है?

सुबह धूप निकलने के बाद बाहर एक्सरसाइज करने से ठंड का एहसास कुछ कम हो सकता है। इसके अलावा दिन की प्राकृतिक रोशनी में टहलना भी अच्छा अनुभव देता है।ध्यान रखें कि धूप निकलना ही सुरक्षित मौसम की गारंटी नहीं है। तापमान, हवा और प्रदूषण की स्थिति भी जांचें।

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Winter Morning Workout: What Is the Best Time to Exercise in Cold Weather?
वार्म अप करें - फोटो : Ai

एक्सरसाइज से पहले जरूर करें वार्मअप

सर्दियों में सीधे दौड़ना या तेज एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी चाहिए। पहले 5 से 10 मिनट तक हल्की वॉक, हाथ-पैर घुमाना और स्ट्रेचिंग करें। इससे मांसपेशियां वर्कआउट के लिए तैयार होती हैं और शरीर धीरे-धीरे एक्टिव होता है।

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योग टिप्स - फोटो : Ai

सर्दियों में कौन-सी एक्सरसाइज करना है फायदेमंद?

  • मॉर्निंग वॉक: रोजाना तेज चाल से चलना फिटनेस के लिए अच्छा विकल्प है।

  • योग: सूर्य नमस्कार और हल्के योगासन शरीर को सक्रिय रखने में मदद करते हैं।

  • स्ट्रेचिंग: मांसपेशियों और जोड़ों को मूवमेंट के लिए तैयार करती है।

  • साइकिलिंग: मौसम अनुकूल होने पर साइकिल चला सकते हैं।

  • हल्की जॉगिंग: अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे दौड़ना शुरू करें।

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