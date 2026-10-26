Yoga After Eating in Hindi: खाना खाने के बाद पेट भारी होना, गैस बनना या सुस्ती महसूस होना कई लोगों के लिए आम समस्या है। ऐसे में सवाल उठता है कि भोजन के बाद कौन सा योगासन करना सही रहता है? योग की पारंपरिक पद्धति में वज्रासन को ऐसा आसन माना जाता है, जिसे भोजन के बाद भी किया जा सकता है। लेकिन इसे करने का सही तरीका, अवधि और सावधानियां जानना जरूरी है।





आजकल की व्यस्त जीवनशैली, अनियमित खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कई लोग पाचन से जुड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना या लंबे समय तक बिना हिले-डुले बैठे रहना भी कुछ लोगों में पेट भारी होने और असहजता की समस्या बढ़ा सकता है। ऐसे में हल्की शारीरिक गतिविधि और सही दिनचर्या अपनाना फायदेमंद हो सकता है।



योग शरीर और मन को स्वस्थ रखने का एक लोकप्रिय तरीका है। हालांकि, हर योगासन भोजन के तुरंत बाद करना उचित नहीं होता। विशेष रूप से पेट को मोड़ने, दबाने या शरीर को उल्टा करने वाले कठिन आसनों से भोजन के तुरंत बाद बचना चाहिए। सामान्य योगाभ्यास के लिए भारी भोजन के बाद लगभग दो घंटे का अंतर रखना बेहतर माना जाता है।



खाना खाने के बाद कौन सा योगासन करना सही है?



वज्रासन को भोजन के बाद आरामदायक स्थिति में किया जा सकता है। । इसमें घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठा जाता है और रीढ़ को सीधा रखा जाता है। इस स्थिति में कुछ मिनट आराम से बैठने से मानसिक शांति मिल सकती है और भोजन के बाद आरामदायक दिनचर्या बनाए रखने में मदद मिल सकती है। यदि घुटनों में दर्द या बैठने में परेशानी हो, तो इस आसन को करने के बजाय आरामदायक कुर्सी पर सीधे बैठना बेहतर है।