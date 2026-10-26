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योग टिप्स: खाना खाते ही पेट फूलता है? जानिए भोजन के बाद कौन सा योगासन करना सही है

Tue, 10 Nov 2026 10:57 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 10 Nov 2026 10:57 AM IST
सार

Yoga After Eating: खाना खाने के बाद वज्रासन एक उपयोगी पारंपरिक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करें। हल्का टहलना, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या भी पाचन संबंधी आराम के लिए महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, योग स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा है, किसी बीमारी का निश्चित इलाज नहीं।

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Which Yoga Is Best After Eating? Benefits of Vajrasana and Safety Tips
वज्रासन - फोटो : AI

Yoga After Eating in Hindi: खाना खाने के बाद पेट भारी होना, गैस बनना या सुस्ती महसूस होना कई लोगों के लिए आम समस्या है। ऐसे में सवाल उठता है कि भोजन के बाद कौन सा योगासन करना सही रहता है? योग की पारंपरिक पद्धति में वज्रासन को ऐसा आसन माना जाता है, जिसे भोजन के बाद भी किया जा सकता है। लेकिन इसे करने का सही तरीका, अवधि और सावधानियां जानना जरूरी है।



आजकल की व्यस्त जीवनशैली, अनियमित खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कई लोग पाचन से जुड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना या लंबे समय तक बिना हिले-डुले बैठे रहना भी कुछ लोगों में पेट भारी होने और असहजता की समस्या बढ़ा सकता है। ऐसे में हल्की शारीरिक गतिविधि और सही दिनचर्या अपनाना फायदेमंद हो सकता है।

योग शरीर और मन को स्वस्थ रखने का एक लोकप्रिय तरीका है। हालांकि, हर योगासन भोजन के तुरंत बाद करना उचित नहीं होता। विशेष रूप से पेट को मोड़ने, दबाने या शरीर को उल्टा करने वाले कठिन आसनों से भोजन के तुरंत बाद बचना चाहिए। सामान्य योगाभ्यास के लिए भारी भोजन के बाद लगभग दो घंटे का अंतर रखना बेहतर माना जाता है।

खाना खाने के बाद कौन सा योगासन करना सही है? 

वज्रासन को भोजन के बाद आरामदायक स्थिति में किया जा सकता है। । इसमें घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठा जाता है और रीढ़ को सीधा रखा जाता है। इस स्थिति में कुछ मिनट आराम से बैठने से मानसिक शांति मिल सकती है और भोजन के बाद आरामदायक दिनचर्या बनाए रखने में मदद मिल सकती है। यदि घुटनों में दर्द या बैठने में परेशानी हो, तो इस आसन को करने के बजाय आरामदायक कुर्सी पर सीधे बैठना बेहतर है। 
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वज्रासन - फोटो : AI

वज्रासन कैसे करें?
 

  • सबसे पहले समतल जगह पर योग मैट बिछाएं।
  • घुटनों को मोड़कर बैठें और अपनी सुविधा के अनुसार नितंबों को एड़ियों के ऊपर रखें।
  • दोनों हाथों को जांघों पर रखें, पीठ और गर्दन सीधी रखें तथा सामान्य गति से सांस लेते रहें।
  • शुरुआत में 30 सेकंड से दो मिनट तक बैठना पर्याप्त हो सकता है।
  • यदि आराम महसूस हो, तो धीरे-धीरे अवधि बढ़ाई जा सकती है।
  • दर्द, झनझनाहट या असहजता होने पर तुरंत आसन छोड़ दें।
Which Yoga Is Best After Eating? Benefits of Vajrasana and Safety Tips
Vajrasana - फोटो : pexel

वज्रासन करने के संभावित फायदे

  • वज्रासन भोजन के बाद आराम से बैठने की एक पारंपरिक मुद्रा है।
  • कुछ लोगों को इससे भोजन के बाद सहज महसूस करने और मन को शांत रखने में मदद मिल सकती है।
  • हालांकि, यह दावा करना सही नहीं होगा कि वज्रासन हर प्रकार की गैस, एसिडिटी या कब्ज को ठीक कर देता है।
  • लगातार परेशानी होने पर चिकित्सकीय सलाह जरूरी है।
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शीर्षासन - फोटो : Freepik

भोजन के बाद कौन से योगासन नहीं करने चाहिए?

खाना खाने के तुरंत बाद पवनमुक्तासन, गहरे आगे झुकने वाले आसन, पेट को जोर से मोड़ने वाले आसन और शीर्षासन जैसे उल्टे आसनों से बचें। इनसे पेट में दबाव, असहजता या एसिड रिफ्लक्स की समस्या बढ़ सकती है। अधिक कठिन योगाभ्यास के लिए भोजन के बाद पर्याप्त समय दें।

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डिनर के बाद वॉक जरूरी - फोटो : Amarujala.com/AI

खाना खाने के बाद टहलना भी है अच्छा विकल्प

यदि वज्रासन में बैठना मुश्किल हो, तो आरामदायक गति से थोड़ी देर टहल सकते हैं। हल्की शारीरिक गतिविधि कुछ लोगों में पेट फूलने और गैस की परेशानी कम करने में मदद कर सकती है। तेज दौड़ने या कठिन व्यायाम करने के बजाय धीमी चाल से शुरुआत करें।

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