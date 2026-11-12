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खराब AQI में एक्सरसाइज: AQI बढ़ते ही बंद कर दें ये एक्सरसाइज, सांस की बीमारी का बढ़ सकता है खतरा

Thu, 12 Nov 2026 03:07 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 12 Nov 2026 03:07 PM IST
सार

खराब AQI में सेहत बनाने के लिए बाहर एक्सरसाइज करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। खासकर रनिंग, साइकिलिंग, आउटडोर जिम और तेज वॉक से बचना जरूरी है। नियमित एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन प्रदूषण के दौरान उसका समय और स्थान बदलना समझदारी है। इसलिए रोजाना AQI चेक करें और अपनी सेहत को प्राथमिकता दें।

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Air Pollution Warning: Never Do These Workouts When AQI Is High
खराब AQI में कौन सा व्यायाम न करें - फोटो : AI

High AQI Alert: खराब AQI में दौड़ना, तेज साइकिलिंग, आउटडोर जिम, तेज वॉक, फुटबॉल और क्रिकेट जैसी अधिक मेहनत वाली एक्सरसाइज से बचना चाहिए। प्रदूषित हवा में शारीरिक गतिविधि करने से सांस के साथ ज्यादा प्रदूषक फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। AQI 201 से ऊपर होने पर आउटडोर एक्सरसाइज सीमित करें और बहुत खराब या गंभीर स्थिति में इससे बचें।



मुख्य बातें

  • AQI 201-300 होने पर बाहर एक्सरसाइज करने से बचने की सलाह दी जाती है।
  • AQI 301-400 में आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी से दूरी बनानी चाहिए।
  • AQI 401-500 होने पर घर के अंदर रहें और शारीरिक गतिविधियां कम रखें।
  • अस्थमा, हार्ट और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
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खराब AQI में कौन सा व्यायाम न करें - फोटो : AI

खराब AQI में कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए?

खराब AQI में ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिनमें सांस तेजी से चलती है और लंबे समय तक बाहर रहना पड़ता है। दौड़ना, जॉगिंग, साइकिलिंग और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 

जब हवा में PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाती है, तब एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा हवा फेफड़ों में जाती है। इसके साथ प्रदूषक भी शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं। इससे खांसी, सांस लेने में परेशानी और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।


1. आउटडोर रनिंग और जॉगिंग

खराब AQI में पार्क, सड़क या खुले मैदान में दौड़ने से बचें। दौड़ते समय सांस लेने की गति बढ़ जाती है, जिससे प्रदूषित हवा का अधिक सेवन हो सकता है।

2. तेज साइकिलिंग

 

सड़क पर साइकिल चलाते समय वाहनों से निकलने वाला धुआं और धूल सीधे सांस के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रदूषण बढ़ने पर आउटडोर साइकिलिंग टालें।

3. आउटडोर जिम और HIIT वर्कआउट

 

बर्पीज, जंपिंग जैक, स्प्रिंट और अन्य हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के दौरान शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। खराब हवा में खुले स्थान पर इन्हें करना नुकसानदायक हो सकता है।
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खराब AQI में कौन सा व्यायाम न करें - फोटो : AI

4. तेज मॉर्निंग वॉक

AQI खराब होने पर सुबह की सैर को सुरक्षित मानना सही नहीं है। अगर प्रदूषण अधिक है तो बाहर लंबी और तेज वॉक करने से बचें।

5. फुटबॉल और क्रिकेट

 

इन खेलों में लगातार दौड़ना, भागना और तेज शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं। बहुत खराब AQI में आउटडोर खेलों को टालना बेहतर है।

6. आउटडोर योग और प्राणायाम

 

खुले वातावरण में तेज सांस लेने वाले प्राणायाम और गहरी सांस के अभ्यास से बचें। प्रदूषित वातावरण में इन्हें करने के बजाय साफ हवा वाले इनडोर स्थान को प्राथमिकता दें।

7. पहाड़ी चढ़ाई और लंबी आउटडोर वॉक

 

ट्रेकिंग, सीढ़ियां चढ़ना और लंबी दूरी तक पैदल चलना भी अधिक मेहनत वाली गतिविधियां हो सकती हैं। खराब AQI में इन्हें टालना बेहतर है।
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खराब AQI में कौन सा व्यायाम न करें - फोटो : AI

AQI कितना होने पर एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए?

भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार AQI की छह श्रेणियां हैं।

  • 0-50 एक्यूआई स्तर में हवा की स्थिति अच्छी होती है। इस दौरान सामान्य एक्सरसाइज की जा सकती है।
  • 51-100 AQI लेवल पर हवा की संतोषजनक स्थिति होती है। ऐसे वातावरण में सामान्य गतिविधियां अपना सकते हैं।
  • 101-200 एक्यूआई में मध्यम हवा की स्थिति में संवेदनशील लोग मेहनत कम करें।
  • 201-300 का स्तर खराब हवा का होता है, इसमें आउटडोर एक्सरसाइज से बचना चाहिए।
  • 301-400 एक्यूआई लेवल बहुत खराब होता है। इस दौरान आउटडोर गतिविधियों को बंद कर देना चाहिए।
  • 401-500 स्तर में गंभीर वायु की स्थिति होती है। ऐसे वक्त पर घर पर रहें और गतिविधियां कम करें।


खराब AQI में कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं?

प्रदूषण अधिक होने पर साफ हवा वाले इनडोर स्थान में हल्की एक्सरसाइज की जा सकती है। इसके लिए निम्न विकल्प बेहतर हो सकते हैं:

  • हल्की स्ट्रेचिंग।
  • कम तीव्रता वाले योगासन।
  • हल्की इनडोर वॉक।
  • हल्की मोबिलिटी एक्सरसाइज।
  • आरामदायक गति से इनडोर व्यायाम।

ध्यान रखें कि घर के अंदर भी प्रदूषण हो सकता है। इसलिए कमरे में धुआं, धूल और अन्य प्रदूषण के स्रोत कम रखें।
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एक्यूआई एलर्ट - फोटो : AI

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए?

बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा अस्थमा, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों को खराब AQI में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों को AQI 101-200 के दौरान भी लंबे समय तक मेहनत वाली आउटडोर गतिविधियों से बचना चाहिए।


विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) की हेल्थ एडवाइजरी में AQI बढ़ने पर बाहरी शारीरिक गतिविधियां कम करने की सलाह दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी अधिक प्रदूषण के दौरान संवेदनशील लोगों को मध्यम और तेज शारीरिक गतिविधियों को बाहर सीमित करने की सलाह देता है।


खराब AQI में एक्सरसाइज करते समय क्या सावधानी रखें?

स्टेप 1- घर से निकलने से पहले अपने शहर का AQI चेक करें।

स्टेप 2- AQI खराब होने पर आउटडोर वर्कआउट की जगह साफ हवा वाले इनडोर स्थान को चुनें।

स्टेप 3- खांसी, सीने में जकड़न, सांस फूलने या चक्कर आने पर तुरंत एक्सरसाइज रोक दें। गंभीर लक्षण होने पर चिकित्सकीय सहायता लें।


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

 

1. क्या खराब AQI में मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए?

नहीं। AQI खराब होने पर लंबी और तेज मॉर्निंग वॉक से बचना चाहिए।

2. AQI 300 होने पर एक्सरसाइज कर सकते हैं?

AQI 201-300 खराब श्रेणी में आता है। इस स्तर पर आउटडोर एक्सरसाइज से बचना बेहतर है।

3. क्या खराब AQI में घर पर योग कर सकते हैं?

हां, यदि घर के अंदर हवा साफ है तो हल्का योग और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं।

4. क्या खराब AQI में जिम जाना सुरक्षित है?

अगर जिम के अंदर हवा की गुणवत्ता अच्छी है और उचित वेंटिलेशन या एयर फिल्ट्रेशन है, तो हल्की एक्सरसाइज का विकल्प हो सकता है।
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