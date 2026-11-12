बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा अस्थमा, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों को खराब AQI में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों को AQI 101-200 के दौरान भी लंबे समय तक मेहनत वाली आउटडोर गतिविधियों से बचना चाहिए।



विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) की हेल्थ एडवाइजरी में AQI बढ़ने पर बाहरी शारीरिक गतिविधियां कम करने की सलाह दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी अधिक प्रदूषण के दौरान संवेदनशील लोगों को मध्यम और तेज शारीरिक गतिविधियों को बाहर सीमित करने की सलाह देता है।



खराब AQI में एक्सरसाइज करते समय क्या सावधानी रखें?

स्टेप 1- घर से निकलने से पहले अपने शहर का AQI चेक करें।

स्टेप 2- AQI खराब होने पर आउटडोर वर्कआउट की जगह साफ हवा वाले इनडोर स्थान को चुनें।

स्टेप 3- खांसी, सीने में जकड़न, सांस फूलने या चक्कर आने पर तुरंत एक्सरसाइज रोक दें। गंभीर लक्षण होने पर चिकित्सकीय सहायता लें।





अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या खराब AQI में मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए?

नहीं। AQI खराब होने पर लंबी और तेज मॉर्निंग वॉक से बचना चाहिए।



2. AQI 300 होने पर एक्सरसाइज कर सकते हैं?

AQI 201-300 खराब श्रेणी में आता है। इस स्तर पर आउटडोर एक्सरसाइज से बचना बेहतर है।



3. क्या खराब AQI में घर पर योग कर सकते हैं?

हां, यदि घर के अंदर हवा साफ है तो हल्का योग और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं।



4. क्या खराब AQI में जिम जाना सुरक्षित है?

अगर जिम के अंदर हवा की गुणवत्ता अच्छी है और उचित वेंटिलेशन या एयर फिल्ट्रेशन है, तो हल्की एक्सरसाइज का विकल्प हो सकता है।