Shishuasana Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, थकान और घंटों बैठकर काम करने की वजह से शरीर में अकड़न महसूस होना आम बात है। ऐसे में योग की कुछ आसान मुद्राएं शरीर को आराम देने और मन को शांत करने में मदद कर सकती हैं।





शिशु आसन, जिसे अंग्रेजी में चाइल्ड्स पोज (Child's Pose) और योग की कई परंपराओं में बालासन भी कहा जाता है, एक सरल विश्राम मुद्रा है। इस आसन में शरीर को आगे की ओर झुकाकर माथे को जमीन या किसी सहारे पर रखा जाता है। यह मुद्रा खासतौर पर योग अभ्यास के बीच आराम करने और सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोगी मानी जाती है। नियमित और सही तरीके से अभ्यास करने पर यह पीठ, कूल्हों और जांघों की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव देने के साथ तनाव कम महसूस करने में मदद कर सकती है।



हालांकि, हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है, इसलिए आसन करते समय शरीर पर दबाव डालने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं शिशु आसन के सात संभावित फायदे, इसे करने का सही तरीका और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए।