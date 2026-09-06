Weekend Yoga Routine: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोगों के पास रोजाना योग करने का समय नहीं होता। ऐसे में वे शनिवार और रविवार को ही योग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हफ्ते में सिर्फ 2 दिन योग करना फायदेमंद है? अगर आप सिर्फ वीकेंड पर योग करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?





योग में केवल कठिन आसन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। सही तकनीक, नियमितता, शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास और पर्याप्त आराम भी उतना ही जरूरी है। विशेषज्ञ संस्थाओं के अनुसार, स्वस्थ लोगों के लिए सही तरीके और उचित मार्गदर्शन में योग सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है, लेकिन गलत तकनीक या अपनी क्षमता से अधिक अभ्यास करने पर खिंचाव और मोच जैसी चोटें हो सकती हैं।



अगर आपके पास पूरे सप्ताह समय नहीं है और आप केवल शनिवार-रविवार योग कर पाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दो दिन का अभ्यास भी आपके साप्ताहिक शारीरिक गतिविधि का हिस्सा बन सकता है। हालांकि, केवल दो दिन योग करने का मतलब यह नहीं है कि बाकी पांच दिन पूरी तरह निष्क्रिय रहें। WHO वयस्कों को पूरे सप्ताह नियमित शारीरिक गतिविधि करने और सप्ताह में कम से कम 150-300 मिनट मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम का लक्ष्य रखने की सलाह देता है।



इसलिए वीकेंड योग को दो दिन में पूरी कसरत पूरी कर लेने की बजाय एक संतुलित और टिकाऊ रूटीन की तरह देखना बेहतर है। खासकर नए योगियों को शुरुआत धीरे करनी चाहिए, कठिन आसनों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और दर्द होने पर शरीर को आराम देना चाहिए।