हरतालिका तीज 2026: इस कठिन व्रत में योग करें या नहीं? जानें सही तरीका और जरूरी सावधानियां

1 of 7 हरतालिका तीज व्रत में योग करना सही है या नहीं? - फोटो : AI

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Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन कई महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं इस दौरान निर्जला व्रत भी करती हैं।



ऐसे में जो महिलाएं रोजाना योग या एक्सरसाइज करती हैं, उनके मन में अक्सर सवाल आता है कि क्या व्रत के दिन भी योग करना सही है? दरअसल, व्रत के दौरान शरीर को सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा आराम की जरूरत पड़ सकती है। खासकर निर्जला व्रत में पानी और ऊर्जा की कमी के कारण कमजोरी, चक्कर या थकान महसूस हो सकती है। इसलिए व्रत के दौरान योग करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।



अगर आप भी हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली हैं और योग को लेकर असमंजस में हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर फैसला कर सकती हैं। आइए जानते हैं व्रत में योग करते समय किन सावधानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। : हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन कई महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं इस दौरान निर्जला व्रत भी करती हैं।

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व्रत के दौरान योग करें या नहीं?



अगर आप सामान्य दिनों में नियमित योग करती हैं और आपका व्रत पानी पीने की अनुमति देता है, तो हल्की योग गतिविधियां की जा सकती हैं। हालांकि, इस दिन कठिन आसन, तेज एक्सरसाइज या लंबे समय तक योग करने से बचना बेहतर रहेगा। शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने से कमजोरी और थकान हो सकती है।





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निर्जला व्रत में योग से बचें



हरतालिका तीज पर अगर आप निर्जला व्रत रख रही हैं तो योग या एक्सरसाइज न करना बेहतर है। पानी न पीने की वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में ज्यादा शारीरिक गतिविधि करने से चक्कर या कमजोरी जैसी समस्या हो सकती है।





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हल्की स्ट्रेचिंग कर सकती हैं



अगर शरीर बिल्कुल सामान्य महसूस कर रहा है और आप थोड़ी गतिविधि करना चाहती हैं, तो कठिन योगासन की जगह हल्की स्ट्रेचिंग कर सकती हैं। कुछ मिनट शांत तरीके से बैठकर प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग भी की जा सकती है, लेकिन शरीर पर दबाव बिल्कुल न डालें।





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