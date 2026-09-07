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हरतालिका तीज 2026: इस कठिन व्रत में योग करें या नहीं? जानें सही तरीका और जरूरी सावधानियां

Mon, 07 Sep 2026 01:42 PM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Mon, 07 Sep 2026 01:42 PM IST
सार

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का व्रत साल के सबसे कठिन व्रतों में से माना जाता है। ऐसे में व्रत रखने वाली महिलाएं कुछ चीजों को लेकर काफी संशय में रहती हैं। इन्हीं में एक है कि क्या व्रत के दौरान योगा कर सकते हैं? इस सवाल का सही जवाब हम आपको यहां देंगे।

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Hartalika Teej 2026 important things to keep in mind during yoga on hartalika teej vrat
हरतालिका तीज व्रत में योग करना सही है या नहीं? - फोटो : AI
Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन कई महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं इस दौरान निर्जला व्रत भी करती हैं। 


ऐसे में जो महिलाएं रोजाना योग या एक्सरसाइज करती हैं, उनके मन में अक्सर सवाल आता है कि क्या व्रत के दिन भी योग करना सही है? दरअसल, व्रत के दौरान शरीर को सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा आराम की जरूरत पड़ सकती है। खासकर निर्जला व्रत में पानी और ऊर्जा की कमी के कारण कमजोरी, चक्कर या थकान महसूस हो सकती है। इसलिए व्रत के दौरान योग करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। 

अगर आप भी हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली हैं और योग को लेकर असमंजस में हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर फैसला कर सकती हैं। आइए जानते हैं व्रत में योग करते समय किन सावधानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
Hartalika Teej 2026 important things to keep in mind during yoga on hartalika teej vrat
हरतालिका तीज व्रत में योग करना सही है या नहीं? - फोटो : AI

 व्रत के दौरान योग करें या नहीं?

 अगर आप सामान्य दिनों में नियमित योग करती हैं और आपका व्रत पानी पीने की अनुमति देता है, तो हल्की योग गतिविधियां की जा सकती हैं। हालांकि, इस दिन कठिन आसन, तेज एक्सरसाइज या लंबे समय तक योग करने से बचना बेहतर रहेगा। शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने से कमजोरी और थकान हो सकती है।

 
Hartalika Teej 2026 important things to keep in mind during yoga on hartalika teej vrat
हरतालिका तीज व्रत में योग करना सही है या नहीं? - फोटो : AI
 निर्जला व्रत में योग से बचें

 हरतालिका तीज पर अगर आप निर्जला व्रत रख रही हैं तो योग या एक्सरसाइज न करना बेहतर है। पानी न पीने की वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में ज्यादा शारीरिक गतिविधि करने से चक्कर या कमजोरी जैसी समस्या हो सकती है।

 
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हरतालिका तीज व्रत में योग करना सही है या नहीं? - फोटो : AI
हल्की स्ट्रेचिंग कर सकती हैं

 अगर शरीर बिल्कुल सामान्य महसूस कर रहा है और आप थोड़ी गतिविधि करना चाहती हैं, तो कठिन योगासन की जगह हल्की स्ट्रेचिंग कर सकती हैं। कुछ मिनट शांत तरीके से बैठकर प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग भी की जा सकती है, लेकिन शरीर पर दबाव बिल्कुल न डालें।

 
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हरतालिका तीज व्रत में योग करना सही है या नहीं? - फोटो : Freepik.com
शरीर के संकेतों को समझें

 योग करते समय अगर चक्कर, सिरदर्द, घबराहट, कमजोरी, मितली या अत्यधिक थकान महसूस हो तो तुरंत योग करना बंद कर दें। व्रत के दौरान शरीर की क्षमता को नजरअंदाज करके एक्सरसाइज करना नुकसानदायक हो सकता है।

 
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