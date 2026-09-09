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दिनभर रहना है एक्टिव तो सुबह अपनाएं योग की ये पुरानी और असरदार परंपरा

Fri, 11 Sep 2026 07:18 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 11 Sep 2026 07:18 PM IST
सार

Surya Namaskar Yoga Benefits: सुबह की शुरुआत जिस तरह होती है, उसका असर पूरे दिन की दिनचर्या पर महसूस हो सकता है। हर दिन कुछ मिनट योग और सूर्य नमस्कार के लिए निकालना शरीर को सक्रिय रखने और मन को कुछ समय शांत करने वाली एक अच्छी आदत बन सकती है।

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Benefits of Morning Yoga: Why Surya Namaskar Is a Great Way to Start the Day
योग - फोटो : Ai

Morning yoga benefits: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सुबह का समय अक्सर मोबाइल नोटिफिकेशन, ऑफिस की तैयारी और जल्दबाजी में बीत जाता है। शरीर जागने से पहले ही दिमाग काम की सूची बनाने लगता है और दिन की शुरुआत तनाव के साथ हो जाती है। ऐसे में सुबह के कुछ मिनट खुद के लिए निकालना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि दिनचर्या को संतुलित बनाने का तरीका भी हो सकता है। योग और सूर्य नमस्कार इसी संतुलित शुरुआत का एक पारंपरिक माध्यम हैं, जिन्हें आज भी दुनिया भर में लोग अपनी वेलनेस रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं।


 

सुबह योग करने से शरीर को हल्की गतिविधि मिलती है और व्यक्ति अपने शरीर, सांस और मन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। सूर्य नमस्कार में कई योग मुद्राओं का क्रम शामिल होता है, जिसमें शरीर के अलग-अलग हिस्सों की गतिविधि होती है। इसे अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे सीखा और किया जा सकता है। हालांकि हर व्यक्ति का शरीर और स्वास्थ्य अलग होता है, इसलिए किसी बीमारी, चोट या विशेष स्वास्थ्य स्थिति में योग विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
 

अगर आप भी अपनी सुबह को ज्यादा सक्रिय, शांत और व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो सूर्य नमस्कार को धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।
Benefits of Morning Yoga: Why Surya Namaskar Is a Great Way to Start the Day
yoga poses to relieve neck pain - फोटो : AI

सुबह योग से दिन की शुरुआत ज्यादा सक्रिय
 

रातभर आराम करने के बाद सुबह हल्की शारीरिक गतिविधि शरीर को सक्रिय महसूस कराने में मदद कर सकती है। सूर्य नमस्कार में आगे झुकने, पीछे झुकने और शरीर को अलग-अलग दिशाओं में ले जाने वाली मुद्राएं शामिल होती हैं।

नियमित अभ्यास से शरीर की गतिशीलता और लचीलापन बेहतर करने में मदद मिल सकती है। हालांकि शुरुआत में ज्यादा राउंड करने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाना बेहतर है।

Benefits of Morning Yoga: Why Surya Namaskar Is a Great Way to Start the Day
yoga poses to relieve neck pain - फोटो : AI

सूर्य नमस्कार शरीर के कई हिस्सों को एक साथ सक्रिय करता है
 

सूर्य नमस्कार को योग की ऐसी श्रृंखला माना जाता है, जिसमें कई अलग-अलग मुद्राएं एक क्रम में की जाती हैं। इसमें हाथ, पैर, कंधे, पीठ और शरीर के मध्य हिस्से की गतिविधि शामिल होती है।
 

इसी वजह से कई लोग इसे अपनी सुबह की फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनाते हैं। नियमित योगाभ्यास शरीर को सक्रिय रखने वाली दिनचर्या के साथ जुड़ सकता है, लेकिन इसे किसी बीमारी के इलाज का विकल्प नहीं मानना चाहिए।

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Benefits of Morning Yoga: Why Surya Namaskar Is a Great Way to Start the Day
Meditaion, yoga - फोटो : istock

सांस पर ध्यान देने की आदत विकसित होती है
 

योग केवल शरीर की मुद्राओं तक सीमित नहीं है। सूर्य नमस्कार करते समय सांसों के क्रम पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण होता है। धीरे और नियंत्रित तरीके से सांस लेने पर व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियों और शरीर पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
 

सुबह के समय इस तरह का अभ्यास दिन की शुरुआत को अधिक शांत और सजग बनाने में मदद कर सकता है।

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Benefits of Morning Yoga: Why Surya Namaskar Is a Great Way to Start the Day
surya namaskar - फोटो : Adobe stock

सुबह की रूटीन में अनुशासन जोड़ सकता है योग
 

किसी भी अच्छी आदत को बनाए रखने के लिए निरंतरता जरूरी होती है। रोज सुबह कुछ मिनट योग के लिए तय करना व्यक्ति की दिनचर्या को व्यवस्थित बनाने में मदद कर सकता है।
 

जरूरी नहीं कि शुरुआत में 30 या 60 मिनट का योग किया जाए। शुरुआत केवल 5 से 10 मिनट से भी की जा सकती है। धीरे-धीरे शरीर के अनुकूल होने पर अभ्यास का समय बढ़ाया जा सकता है।

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