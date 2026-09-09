1 of 7 योग - फोटो : Ai







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Morning yoga benefits: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सुबह का समय अक्सर मोबाइल नोटिफिकेशन, ऑफिस की तैयारी और जल्दबाजी में बीत जाता है। शरीर जागने से पहले ही दिमाग काम की सूची बनाने लगता है और दिन की शुरुआत तनाव के साथ हो जाती है। ऐसे में सुबह के कुछ मिनट खुद के लिए निकालना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि दिनचर्या को संतुलित बनाने का तरीका भी हो सकता है। योग और सूर्य नमस्कार इसी संतुलित शुरुआत का एक पारंपरिक माध्यम हैं, जिन्हें आज भी दुनिया भर में लोग अपनी वेलनेस रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं।

सुबह योग करने से शरीर को हल्की गतिविधि मिलती है और व्यक्ति अपने शरीर, सांस और मन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। सूर्य नमस्कार में कई योग मुद्राओं का क्रम शामिल होता है, जिसमें शरीर के अलग-अलग हिस्सों की गतिविधि होती है। इसे अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे सीखा और किया जा सकता है। हालांकि हर व्यक्ति का शरीर और स्वास्थ्य अलग होता है, इसलिए किसी बीमारी, चोट या विशेष स्वास्थ्य स्थिति में योग विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

अगर आप भी अपनी सुबह को ज्यादा सक्रिय, शांत और व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो सूर्य नमस्कार को धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

2 of 7 yoga poses to relieve neck pain - फोटो : AI

सुबह योग से दिन की शुरुआत ज्यादा सक्रिय

रातभर आराम करने के बाद सुबह हल्की शारीरिक गतिविधि शरीर को सक्रिय महसूस कराने में मदद कर सकती है। सूर्य नमस्कार में आगे झुकने, पीछे झुकने और शरीर को अलग-अलग दिशाओं में ले जाने वाली मुद्राएं शामिल होती हैं। नियमित अभ्यास से शरीर की गतिशीलता और लचीलापन बेहतर करने में मदद मिल सकती है। हालांकि शुरुआत में ज्यादा राउंड करने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाना बेहतर है।

3 of 7 yoga poses to relieve neck pain - फोटो : AI

सूर्य नमस्कार शरीर के कई हिस्सों को एक साथ सक्रिय करता है

सूर्य नमस्कार को योग की ऐसी श्रृंखला माना जाता है, जिसमें कई अलग-अलग मुद्राएं एक क्रम में की जाती हैं। इसमें हाथ, पैर, कंधे, पीठ और शरीर के मध्य हिस्से की गतिविधि शामिल होती है।

इसी वजह से कई लोग इसे अपनी सुबह की फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनाते हैं। नियमित योगाभ्यास शरीर को सक्रिय रखने वाली दिनचर्या के साथ जुड़ सकता है, लेकिन इसे किसी बीमारी के इलाज का विकल्प नहीं मानना चाहिए।

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4 of 7 Meditaion, yoga - फोटो : istock

सांस पर ध्यान देने की आदत विकसित होती है

योग केवल शरीर की मुद्राओं तक सीमित नहीं है। सूर्य नमस्कार करते समय सांसों के क्रम पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण होता है। धीरे और नियंत्रित तरीके से सांस लेने पर व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियों और शरीर पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

सुबह के समय इस तरह का अभ्यास दिन की शुरुआत को अधिक शांत और सजग बनाने में मदद कर सकता है।

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5 of 7 surya namaskar - फोटो : Adobe stock