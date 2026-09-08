1 of 6 रात में करें इन आसनों का अभ्यास - फोटो : Ai







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Night Yoga poses: दिनभर की भागदौड़, काम का दबाव, लगातार स्क्रीन देखने की आदत और घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। लेकिन कई बार बिस्तर पर पहुंचने के बाद भी दिमाग शांत नहीं हो पाता। शरीर थका हुआ होता है, फिर भी विचार चलते रहते हैं और दिनभर का तनाव आसानी से खत्म नहीं होता। ऐसे में सोने से पहले कुछ मिनटों का हल्का योग शरीर को धीरे-धीरे आराम की अवस्था में लाने में मदद कर सकता है।

रात के समय योग का उद्देश्य कठिन आसन करना या शरीर को ज्यादा सक्रिय करना नहीं होना चाहिए। इस समय ऐसे आसान अभ्यास बेहतर रहते हैं, जिनमें हल्की खिंचाव वाली गतिविधियां, सहज सांस और शरीर को आराम देने वाली मुद्राएं शामिल हों। इससे दिनभर की शारीरिक जकड़न को कम करने और मन को शांत वातावरण देने में मदद मिल सकती है।

हालांकि हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है। इसलिए योगासन अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार ही करें। किसी चोट, गंभीर दर्द या स्वास्थ्य संबंधी समस्या की स्थिति में योग शुरू करने से पहले योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है। आइए जानते हैं सोने से पहले किन हल्के योग अभ्यासों को अपनी रात की विश्राम दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।

2 of 6 बालासन - फोटो : istock

बालासन से शरीर को दें आराम

बालासन एक आरामदायक योगासन है, जिसमें शरीर को आगे की ओर झुकाकर विश्राम की स्थिति में रखा जाता है। दिनभर की थकान के बाद कुछ समय बालासन में रहना शरीर को शांत महसूस कराने वाली दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। इस दौरान सांस पर ध्यान केंद्रित करें और शरीर को ढीला छोड़ने की कोशिश करें। आसन करते समय घुटनों, कमर या टखनों पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। किसी तरह की असुविधा होने पर आसन रोक दें।

3 of 6 मार्जरी आसन - फोटो : Istock

मार्जरी आसन और बिटिलासन करें

लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करने के कारण पीठ और कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। मार्जरी आसन और बिटिलासन का हल्का क्रम रीढ़ को धीरे-धीरे गतिशील करने में मदद कर सकता है।

इसे रात में तेज गति से करने के बजाय धीरे-धीरे करें। सांस और शरीर की गति के बीच तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें। अगर पीठ या गर्दन में दर्द हो तो शरीर पर दबाव डालने से बचें।

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4 of 6 बद्धकोणासन योग - फोटो : Adobe

सुप्त बद्ध कोणासन अपनाएं

सुप्त बद्ध कोणासन में पीठ के बल लेटकर पैरों के तलवों को आपस में मिलाया जाता है और घुटनों को दोनों तरफ आराम से खुलने दिया जाता है। यह एक शांत और आरामदायक मुद्रा है, जिसे रात की विश्राम दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। अगर घुटनों पर खिंचाव महसूस हो तो उनके नीचे तकिया या कुशन रखा जा सकता है। इस आसन का उद्देश्य शरीर को जबरदस्ती खींचना नहीं, बल्कि आरामदायक स्थिति में कुछ देर स्थिर रहना है।

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5 of 6 विपरीत करणी - फोटो : AI