फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Yoga and Health ›   Night Yoga Routine: Easy and Gentle Yoga Poses to Relax Before Sleep

योग टिप्स: रात की थकान और तनाव को कहें अलविदा! सोने से पहले अपनाएं ये आसान योग रूटीन

Tue, 08 Sep 2026 04:01 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 08 Sep 2026 04:01 PM IST
सार

Night Yoga routine: सोने से पहले किया गया हल्का योग शरीर और मन को दिनभर की व्यस्तता से धीरे-धीरे विश्राम की ओर ले जाने वाली अच्छी दिनचर्या बन सकता है। बालासन, मार्जरी-बिटिलासन, सुप्त बद्ध कोणासन, विपरीत करणी, हल्का सुप्त मरोड़ और शवासन जैसे अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार किए जा सकते हैं।

विज्ञापन
Night Yoga Routine: Easy and Gentle Yoga Poses to Relax Before Sleep
रात में करें इन आसनों का अभ्यास - फोटो : Ai

Night Yoga poses: दिनभर की भागदौड़, काम का दबाव, लगातार स्क्रीन देखने की आदत और घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। लेकिन कई बार बिस्तर पर पहुंचने के बाद भी दिमाग शांत नहीं हो पाता। शरीर थका हुआ होता है, फिर भी विचार चलते रहते हैं और दिनभर का तनाव आसानी से खत्म नहीं होता। ऐसे में सोने से पहले कुछ मिनटों का हल्का योग शरीर को धीरे-धीरे आराम की अवस्था में लाने में मदद कर सकता है।


 

रात के समय योग का उद्देश्य कठिन आसन करना या शरीर को ज्यादा सक्रिय करना नहीं होना चाहिए। इस समय ऐसे आसान अभ्यास बेहतर रहते हैं, जिनमें हल्की खिंचाव वाली गतिविधियां, सहज सांस और शरीर को आराम देने वाली मुद्राएं शामिल हों। इससे दिनभर की शारीरिक जकड़न को कम करने और मन को शांत वातावरण देने में मदद मिल सकती है।
 

हालांकि हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है। इसलिए योगासन अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार ही करें। किसी चोट, गंभीर दर्द या स्वास्थ्य संबंधी समस्या की स्थिति में योग शुरू करने से पहले योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है। आइए जानते हैं सोने से पहले किन हल्के योग अभ्यासों को अपनी रात की विश्राम दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।
Night Yoga Routine: Easy and Gentle Yoga Poses to Relax Before Sleep
बालासन - फोटो : istock

बालासन से शरीर को दें आराम
 

बालासन एक आरामदायक योगासन है, जिसमें शरीर को आगे की ओर झुकाकर विश्राम की स्थिति में रखा जाता है। दिनभर की थकान के बाद कुछ समय बालासन में रहना शरीर को शांत महसूस कराने वाली दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है।

इस दौरान सांस पर ध्यान केंद्रित करें और शरीर को ढीला छोड़ने की कोशिश करें। आसन करते समय घुटनों, कमर या टखनों पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। किसी तरह की असुविधा होने पर आसन रोक दें।

Night Yoga Routine: Easy and Gentle Yoga Poses to Relax Before Sleep
मार्जरी आसन - फोटो : Istock

मार्जरी आसन और बिटिलासन करें
 

लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करने के कारण पीठ और कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। मार्जरी आसन और बिटिलासन का हल्का क्रम रीढ़ को धीरे-धीरे गतिशील करने में मदद कर सकता है।
 

इसे रात में तेज गति से करने के बजाय धीरे-धीरे करें। सांस और शरीर की गति के बीच तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें। अगर पीठ या गर्दन में दर्द हो तो शरीर पर दबाव डालने से बचें।

विज्ञापन
विज्ञापन
Night Yoga Routine: Easy and Gentle Yoga Poses to Relax Before Sleep
बद्धकोणासन योग - फोटो : Adobe

सुप्त बद्ध कोणासन अपनाएं
 

सुप्त बद्ध कोणासन में पीठ के बल लेटकर पैरों के तलवों को आपस में मिलाया जाता है और घुटनों को दोनों तरफ आराम से खुलने दिया जाता है। यह एक शांत और आरामदायक मुद्रा है, जिसे रात की विश्राम दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।

अगर घुटनों पर खिंचाव महसूस हो तो उनके नीचे तकिया या कुशन रखा जा सकता है। इस आसन का उद्देश्य शरीर को जबरदस्ती खींचना नहीं, बल्कि आरामदायक स्थिति में कुछ देर स्थिर रहना है।

विज्ञापन
Night Yoga Routine: Easy and Gentle Yoga Poses to Relax Before Sleep
विपरीत करणी - फोटो : AI

विपरीत करणी से पैरों को दें आराम
 

विपरीत करणी में पीठ के बल लेटकर पैरों को दीवार के सहारे ऊपर रखा जाता है। दिनभर ज्यादा देर खड़े रहने या चलने के बाद यह मुद्रा आरामदायक महसूस हो सकती है।
 

कुछ मिनट इस स्थिति में आराम से रहते हुए सामान्य और धीमी सांसों पर ध्यान दें। यदि इस मुद्रा में चक्कर या किसी तरह की परेशानी महसूस हो तो इसे तुरंत रोक दें।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed