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योग टिप्स: सीढ़ियां चढ़ते ही फूल जाती है सांस? ये योगासन बढ़ा सकते हैं आपकी स्टैमिना

Mon, 05 Oct 2026 09:53 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 05 Oct 2026 09:53 AM IST
सार

Yoga To Improve Stamina: योग का अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे किया जाना चाहिए। शुरुआती लोगों को कठिन आसनों के बजाय आसान और नियंत्रित योगासन से शुरुआत करनी चाहिए। ताड़ासन, भुजंगासन, सेतु बंधासन, वीरभद्रासन और उत्कटासन जैसे आसन शरीर के अलग-अलग हिस्सों को सक्रिय करने और संतुलन व शारीरिक सहनशक्ति पर काम करने में मदद कर सकते हैं।

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Tired After Just a Few Steps? Try These Yoga Asanas To Improve Stamina And Boost Fitness
स्टैमिना बढ़ाने के लिए योग - फोटो : Ai

Yoga To Boost Fitness: अगर सीढ़ियां चढ़ते समय कुछ ही सीढ़ियों के बाद सांस फूलने लगे या शरीर जल्दी थकान महसूस करने लगे, तो यह आपकी फिटनेस और सहनशक्ति पर ध्यान देने का संकेत हो सकता है। बेहतर स्टैमिना बनाए रखने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। योगासन शरीर को लचीला बनाने, मांसपेशियों को सक्रिय रखने और सांस लेने की क्षमता पर बेहतर नियंत्रण विकसित करने में मदद कर सकते हैं।



योग का अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे किया जाना चाहिए। शुरुआती लोगों को कठिन आसनों के बजाय आसान और नियंत्रित योगासन से शुरुआत करनी चाहिए। ताड़ासन, भुजंगासन, सेतु बंधासन, वीरभद्रासन और उत्कटासन जैसे आसन शरीर के अलग-अलग हिस्सों को सक्रिय करने और संतुलन व शारीरिक सहनशक्ति पर काम करने में मदद कर सकते हैं।

हालांकि, सीढ़ियां चढ़ते समय असामान्य रूप से सांस फूलना, सीने में दर्द, चक्कर या अत्यधिक थकान महसूस होना केवल कम शरीर के ऊपरी हिस्से और पीठ की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। इसे धीरे-धीरे और अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। किसी भी तरह का दर्द महसूस फिटनेस का संकेत नहीं हो सकता। ऐसे लक्षण बार-बार हों या अचानक शुरू हुए हों, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
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ताड़ासन - फोटो : Amar ujala

कौन-से योगासन करें?

ताड़ासन

ताड़ासन शरीर की मुद्रा और संतुलन पर काम करने वाला सरल योगासन है। इसे सही तरीके से करने पर शरीर को सीधा रखने और सांस पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास मिलता है। शुरुआती लोग इसे अपने योग रूटीन की शुरुआत में कर सकते हैं।

 
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भुजंगासन - फोटो : Amar Ujala

भुजंगासन

भुजंगासन में शरीर के ऊपरी हिस्से और पीठ की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। इसे धीरे-धीरे और अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। किसी भी तरह का दर्द महसूस होने पर आसन रोक दें।

 
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सेतुबंधासन - फोटो : Istock

सेतुबंधासन

सेतु बंधासन शरीर के निचले हिस्से और कोर को सक्रिय करने में मदद कर सकता है। नियमित अभ्यास से शरीर की ताकत और लचीलेपन पर काम किया जा सकता है।

 
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वीरभद्रासन - फोटो : istock

वीरभद्रासन

वीरभद्रासन पैरों और शरीर के निचले हिस्से को सक्रिय करने वाला योगासन है। इसे संतुलन और शारीरिक नियंत्रण बेहतर करने के लिए योग रूटीन में शामिल किया जा सकता है।

 
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