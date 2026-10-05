Yoga To Boost Fitness: अगर सीढ़ियां चढ़ते समय कुछ ही सीढ़ियों के बाद सांस फूलने लगे या शरीर जल्दी थकान महसूस करने लगे, तो यह आपकी फिटनेस और सहनशक्ति पर ध्यान देने का संकेत हो सकता है। बेहतर स्टैमिना बनाए रखने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। योगासन शरीर को लचीला बनाने, मांसपेशियों को सक्रिय रखने और सांस लेने की क्षमता पर बेहतर नियंत्रण विकसित करने में मदद कर सकते हैं।





योग का अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे किया जाना चाहिए। शुरुआती लोगों को कठिन आसनों के बजाय आसान और नियंत्रित योगासन से शुरुआत करनी चाहिए। ताड़ासन, भुजंगासन, सेतु बंधासन, वीरभद्रासन और उत्कटासन जैसे आसन शरीर के अलग-अलग हिस्सों को सक्रिय करने और संतुलन व शारीरिक सहनशक्ति पर काम करने में मदद कर सकते हैं।



हालांकि, सीढ़ियां चढ़ते समय असामान्य रूप से सांस फूलना, सीने में दर्द, चक्कर या अत्यधिक थकान महसूस होना केवल कम शरीर के ऊपरी हिस्से और पीठ की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। इसे धीरे-धीरे और अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। किसी भी तरह का दर्द महसूस फिटनेस का संकेत नहीं हो सकता। ऐसे लक्षण बार-बार हों या अचानक शुरू हुए हों, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।