Pranayama Mistakes: प्राणायाम को योग और वेलनेस रूटीन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कई लोग सुबह उठकर या एक्सरसाइज के बाद कुछ मिनट प्राणायाम करते हैं, लेकिन सिर्फ सांस लेने और छोड़ने से ही सही प्राणायाम नहीं हो जाता। सांस लेने का तरीका, गति, शरीर की स्थिति और अपनी क्षमता का ध्यान रखना भी जरूरी है।

कई बार लोग जल्दी-जल्दी सांस लेते हैं, जरूरत से ज्यादा देर तक सांस रोकते हैं या शुरुआत में ही कठिन प्राणायाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसी गलतियां अभ्यास को असहज बना सकती हैं। खासकर नए लोगों के लिए प्राणायाम को धीरे-धीरे और सहज तरीके से शुरू करना बेहतर होता है।

प्राणायाम का अभ्यास करते समय शरीर के संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर सांस लेने में परेशानी, चक्कर, घबराहट या असहजता महसूस हो, तो अभ्यास रोककर सामान्य सांस लेने पर लौटना चाहिए।

इस लेख में जानिए प्राणायाम करते समय होने वाली 7 आम गलतियां, जिन्हें पहचानकर आप अपने अभ्यास को ज्यादा सहज और सुरक्षित बना सकते हैं। साथ ही समझेंगे कि शुरुआती लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कब किसी योग्य योग प्रशिक्षक या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है।

