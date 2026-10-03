Sunday Yoga: पूरे हफ्ते काम, घर और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच शरीर को आराम देने और स्ट्रेच करने का समय कम ही मिल पाता है। ऐसे में रविवार को सिर्फ 15 मिनट अपने शरीर के लिए निकालना एक आसान शुरुआत हो सकती है। छुट्टी वाले दिन के योगाभ्यास का यह छोटा-सा रूटीन शरीर को हल्का महसूस कराने और लंबे समय तक बैठे रहने के बाद मांसपेशियों को स्ट्रेच करने में मदद कर सकता है।





इसके लिए आपको जिम जाने या किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं है। एक योगा मैट और शांत जगह काफी है। आप सुबह उठने के बाद या दिन में अपनी सुविधा के अनुसार इन आसान योगासन और स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स को कर सकते हैं। शुरुआत हमेशा धीरे करें और शरीर की क्षमता के अनुसार ही स्ट्रेच करें।



15 मिनट के इस रूटीन में गर्दन, कंधे, पीठ, कमर, पैरों और कूल्हों को शामिल किया जा सकता है। इसे रविवार के अलावा सप्ताह के किसी भी दिन किया जा सकता है। अगर किसी आसन के दौरान दर्द या असहजता महसूस हो, तो तुरंत रुक जाएं। इसके लिए आपको जिम जाने या किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं है। एक योगा मैट और शांत जगह काफी है। आप सुबह उठने के बाद या दिन में अपनी सुविधा के अनुसार इन आसान योगासन और स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स को कर सकते हैं। शुरुआत हमेशा धीरे करें और शरीर की क्षमता के अनुसार ही स्ट्रेच करें।15 मिनट के इस रूटीन में गर्दन, कंधे, पीठ, कमर, पैरों और कूल्हों को शामिल किया जा सकता है। इसे रविवार के अलावा सप्ताह के किसी भी दिन किया जा सकता है। अगर किसी आसन के दौरान दर्द या असहजता महसूस हो, तो तुरंत रुक जाएं।