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न जिम, न मशीन! घर पर करें ये आसान 15 मिनट का योग वर्कआउट

Thu, 01 Oct 2026 09:35 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 01 Oct 2026 09:35 AM IST
सार

Yoga Tips: सुबह उठने के बाद या शाम को काम के बीच यह छोटा रूटीन किया जा सकता है। इसमें हल्की स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी और योगासन शामिल किए जा सकते हैं, जिससे शरीर को सक्रिय रखने और फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करने में मदद मिल सकती है।
 

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15-Minute Yoga Workout at Home: No Equipment Needed for This Easy Routine
योग रूटीन - फोटो : Ai

आज की व्यस्त जीवनशैली में हर किसी के लिए जिम जाना या वर्कआउट के लिए ज्यादा समय निकालना आसान नहीं होता। ऐसे में घर पर किया जाने वाला 15 मिनट का योग रूटीन रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी को आसान बना सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए किसी खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। आपको बस घर में थोड़ी-सी खुली जगह चाहिए।



सुबह उठने के बाद या शाम को काम के बीच यह छोटा रूटीन किया जा सकता है। इसमें हल्की स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी और योगासन शामिल किए जा सकते हैं, जिससे शरीर को सक्रिय रखने और फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करने में मदद मिल सकती है। शुरुआती लोगों को हर आसन अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए और सांस को सहज रखना चाहिए।
 
15-Minute Yoga Workout at Home: No Equipment Needed for This Easy Routine
ताड़ासन - फोटो : Amar ujala

ताड़ासन से करें शुरुआत

सबसे पहले सीधे खड़े होकर दोनों पैरों पर शरीर का वजन बराबर रखें। हाथों को ऊपर ले जाकर शरीर को धीरे-धीरे स्ट्रेच करें। कुछ गहरी और सामान्य सांसों के साथ इस पोस्चर को बनाए रखें।
 

15-Minute Yoga Workout at Home: No Equipment Needed for This Easy Routine
मार्जरी आसन - फोटो : Istock

मार्जरी आसन और बिटिलासन

 अब चारों हाथ-पैर के सहारे आ जाएं। सांस लेते हुए पीठ को हल्का नीचे और छाती को ऊपर करें, फिर सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल करें। इस मूवमेंट को आराम से कई बार दोहराएं।

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15-Minute Yoga Workout at Home: No Equipment Needed for This Easy Routine
अधोमुख श्वानासन - फोटो : Amar Ujala

अधोमुख श्वानासन

हाथों और पैरों के सहारे शरीर को ऊपर उठाकर उल्टे V जैसी स्थिति बनाएं। शुरुआत में घुटनों को हल्का मोड़कर रखना भी ठीक है। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ सांसों तक पोश्चर बनाए रखें।

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15-Minute Yoga Workout at Home: No Equipment Needed for This Easy Routine
बालासन - फोटो : istock

बालासन से करें रिलैक्स

अंत में बालासन करें। एड़ियों की ओर बैठकर शरीर को आगे की तरफ झुकाएं और हाथों को सामने रखें। कुछ देर सामान्य सांस लेते हुए शरीर को आराम दें।

पूरे 15 मिनट के रूटीन को अपनी फिटनेस लेवल के अनुसार हल्के या मध्यम इंटेनसिटी में करें। चक्कर, तेज दर्द या असहजता महसूस होने पर तुरंत रुक जाएं। किसी चोट या स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।

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