1 of 5 योग रूटीन - फोटो : Ai







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आज की व्यस्त जीवनशैली में हर किसी के लिए जिम जाना या वर्कआउट के लिए ज्यादा समय निकालना आसान नहीं होता। ऐसे में घर पर किया जाने वाला 15 मिनट का योग रूटीन रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी को आसान बना सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए किसी खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। आपको बस घर में थोड़ी-सी खुली जगह चाहिए।



सुबह उठने के बाद या शाम को काम के बीच यह छोटा रूटीन किया जा सकता है। इसमें हल्की स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी और योगासन शामिल किए जा सकते हैं, जिससे शरीर को सक्रिय रखने और फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करने में मदद मिल सकती है। शुरुआती लोगों को हर आसन अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए और सांस को सहज रखना चाहिए।



2 of 5 ताड़ासन - फोटो : Amar ujala

ताड़ासन से करें शुरुआत



सबसे पहले सीधे खड़े होकर दोनों पैरों पर शरीर का वजन बराबर रखें। हाथों को ऊपर ले जाकर शरीर को धीरे-धीरे स्ट्रेच करें। कुछ गहरी और सामान्य सांसों के साथ इस पोस्चर को बनाए रखें।



3 of 5 मार्जरी आसन - फोटो : Istock

मार्जरी आसन और बिटिलासन



अब चारों हाथ-पैर के सहारे आ जाएं। सांस लेते हुए पीठ को हल्का नीचे और छाती को ऊपर करें, फिर सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल करें। इस मूवमेंट को आराम से कई बार दोहराएं।

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4 of 5 अधोमुख श्वानासन - फोटो : Amar Ujala

अधोमुख श्वानासन



हाथों और पैरों के सहारे शरीर को ऊपर उठाकर उल्टे V जैसी स्थिति बनाएं। शुरुआत में घुटनों को हल्का मोड़कर रखना भी ठीक है। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ सांसों तक पोश्चर बनाए रखें।

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5 of 5 बालासन - फोटो : istock