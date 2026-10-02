October Yoga Routine: सितंबर खत्म हो गया है, लेकिन फिटनेस का लक्ष्य क्यों खत्म हो? अक्टूबर की शुरुआत अपने रूटीन को दोबारा पटरी पर लाने का अच्छा मौका हो सकती है। इसके लिए जिम की भारी-भरकम एक्सरसाइज या घंटों वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप योग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अगले 30 दिनों का आसान योग चैलेंज अपनाकर धीरे-धीरे नियमित अभ्यास की आदत बना सकते हैं।





इस चैलेंज का फोकस कठिन आसनों पर नहीं, बल्कि नियमितता, स्ट्रेचिंग, सांस पर ध्यान और शरीर की सहज गतिशीलता पर रहेगा। शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट निकालें और धीरे-धीरे इसे 20-25 मिनट तक ले जा सकते हैं। सुबह का समय सुविधाजनक हो तो बेहतर, लेकिन ऐसा समय चुनना ज्यादा जरूरी है जिसे आप रोज निभा सकें।



अक्टूबर के 30 दिनों को चार हिस्सों में बांटकर आप शरीर को बिना अचानक ज्यादा दबाव दिए योग की आदत डाल सकते हैं। पहले सप्ताह में हल्की स्ट्रेचिंग और सांस के अभ्यास, दूसरे सप्ताह में आसान योगासन, तीसरे सप्ताह में संतुलन और फ्लेक्सिबिलिटी तथा आखिरी सप्ताह में पूरे रूटीन को शामिल किया जा सकता है। सितंबर की अधूरी फिटनेस लिस्ट को भूलकर अक्टूबर के अगले 30 दिनों को अपना योग चैलेंज बनाइए।