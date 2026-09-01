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ट्रैवल टिप्स: वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं? जगह चुनते वक्त लोग ये 5 बड़ी गलतियां करते हैं

Tue, 01 Sep 2026 01:44 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 01 Sep 2026 01:44 PM IST
सार

weekend destination: अगर आपके पास सिर्फ एक या दो दिन हैं, तो हर घंटे की प्लानिंग मायने रखती है। इसलिए अगली बार वीकेंड ट्रिप के लिए जगह चुनते समय केवल किलोमीटर गिनने के बजाय कुछ और जरूरी चीजों पर भी ध्यान दें। 

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Weekend Trip Planning: 5 Things People Forget While Choosing a Destination
वीकेंड ट्रिप - फोटो : Ai

Weekend Travel Mistakes: वीकेंड आते ही बहुत से लोग शहर की भागदौड़ से दूर कुछ समय बिताने के लिए छोटी ट्रिप का प्लान बनाने लगते हैं। आमतौर पर डेस्टिनेशन चुनते समय सबसे पहले देखा जाता है कि जगह घर से कितनी दूर है और वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। कम दूरी वाली जगह सुनते ही लगता है कि सफर आसान होगा और पूरा वीकेंड घूमने के लिए मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ दूरी देखकर डेस्टिनेशन चुनना हमेशा सही फैसला नहीं होता।



कई बार कोई जगह नक्शे पर बेहद पास होती है, लेकिन खराब सड़क, ट्रैफिक, सीमित ट्रांसपोर्ट या लंबा वेटिंग टाइम पूरी ट्रिप का मजा खराब कर सकता है। इसी तरह मौसम, भीड़, रहने की सुविधा और वहां उपलब्ध एक्टिविटीज जैसी चीजें भी वीकेंड गेटअवे के अनुभव को काफी प्रभावित करती हैं।

अगर आपके पास सिर्फ एक या दो दिन हैं, तो हर घंटे की प्लानिंग मायने रखती है। इसलिए अगली बार वीकेंड ट्रिप के लिए जगह चुनते समय केवल किलोमीटर गिनने के बजाय कुछ और जरूरी चीजों पर भी ध्यान दें। यहां जानिए वे 5 महत्वपूर्ण बातें, जिन्हें लोग अक्सर डेस्टिनेशन चुनते समय भूल जाते हैं और बाद में ट्रिप के दौरान परेशानी उठानी पड़ सकती है।
Weekend Trip Planning: 5 Things People Forget While Choosing a Destination
असली ट्रैवल टाइम कितना है? - फोटो : Adobe stock

असली ट्रैवल टाइम कितना है?

  • किसी जगह की दूरी कम होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप वहां जल्दी पहुंच जाएंगे।
  • ट्रैफिक, सड़क की स्थिति, टोल, शहर से बाहर निकलने में लगने वाला समय और रास्ते में रुकने जैसी चीजों को भी ध्यान में रखें।
  • उदाहरण के लिए, 150 किलोमीटर की ड्राइव कभी-कभी 250 किलोमीटर की अच्छी हाईवे यात्रा से ज्यादा समय ले सकती है।
  • इसलिए किलोमीटर के साथ कुल यात्रा समय जरूर देखें।
Weekend Trip Planning: 5 Things People Forget While Choosing a Destination
बारिश में रोड ट्रिप के लिए टिप्स - फोटो : Ai

मौसम को नजरअंदाज न करें
 

  • वीकेंड ट्रिप का मजा काफी हद तक मौसम पर निर्भर करता है।
  • किसी जगह का मौसम आपके ट्रिप के दौरान कैसा रहेगा, यह पहले से देख लेना बेहतर है।
  • बारिश, अत्यधिक गर्मी, ठंड या खराब मौसम के कारण कुछ आउटडोर गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
  • इसलिए पैकिंग और डेस्टिनेशन दोनों का चुनाव मौसम के हिसाब से करें।
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Weekend Trip Planning: 5 Things People Forget While Choosing a Destination
Travel - फोटो : istock

भीड़ और वीकेंड की हड़बड़ी

  • जो जगह सामान्य दिनों में शांत रहती है, वह शनिवार और रविवार को काफी व्यस्त हो सकती है।
  • लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट पर होटल, पार्किंग, रेस्टोरेंट और प्रमुख आकर्षणों पर भीड़ मिल सकती है।
  • इसलिए सिर्फ यह मत देखें कि जगह कितनी खूबसूरत है, यह भी देखें कि आपकी यात्रा की तारीखों पर वहां कितनी भीड़ रहने की संभावना है।
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Weekend Trip Planning: 5 Things People Forget While Choosing a Destination
रहने और खाने की सुविधा - फोटो : Adobe

रहने और खाने की सुविधा

  • छोटी ट्रिप में होटल या होमस्टे का सही लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है।
  • अगर आपका ठिकाना प्रमुख आकर्षणों से बहुत दूर है, तो हर दिन आने-जाने में काफी समय निकल सकता है।
  • साथ ही आसपास रेस्टोरेंट, कैफे, किराना या जरूरत की दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, यह भी पहले जांच लें।
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