Weekend Travel Mistakes: वीकेंड आते ही बहुत से लोग शहर की भागदौड़ से दूर कुछ समय बिताने के लिए छोटी ट्रिप का प्लान बनाने लगते हैं। आमतौर पर डेस्टिनेशन चुनते समय सबसे पहले देखा जाता है कि जगह घर से कितनी दूर है और वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। कम दूरी वाली जगह सुनते ही लगता है कि सफर आसान होगा और पूरा वीकेंड घूमने के लिए मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ दूरी देखकर डेस्टिनेशन चुनना हमेशा सही फैसला नहीं होता।





कई बार कोई जगह नक्शे पर बेहद पास होती है, लेकिन खराब सड़क, ट्रैफिक, सीमित ट्रांसपोर्ट या लंबा वेटिंग टाइम पूरी ट्रिप का मजा खराब कर सकता है। इसी तरह मौसम, भीड़, रहने की सुविधा और वहां उपलब्ध एक्टिविटीज जैसी चीजें भी वीकेंड गेटअवे के अनुभव को काफी प्रभावित करती हैं।



अगर आपके पास सिर्फ एक या दो दिन हैं, तो हर घंटे की प्लानिंग मायने रखती है। इसलिए अगली बार वीकेंड ट्रिप के लिए जगह चुनते समय केवल किलोमीटर गिनने के बजाय कुछ और जरूरी चीजों पर भी ध्यान दें। यहां जानिए वे 5 महत्वपूर्ण बातें, जिन्हें लोग अक्सर डेस्टिनेशन चुनते समय भूल जाते हैं और बाद में ट्रिप के दौरान परेशानी उठानी पड़ सकती है।