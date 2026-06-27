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Staycation Vs Vacation: वेकेशन से कितना अलग है स्टेकेशन.... युवाओं के बीच क्यों बढ़ रहा इसका क्रेज?
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Fri, 04 Sep 2026 06:39 PM IST
सार
Difference Between Staycation and Vacation: वेकेशन के बारे में तो हर कोई जानता ही है, पर क्या आपने स्टेकेशन केे बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये लेख आपके काम का होने वाला है।
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स्टेकेशन क्या है और इसके फायदे
- फोटो : AI
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Difference Between Staycation and Vacation: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई कुछ समय के लिए काम और तनाव से दूर होकर सुकून के पल बिताना चाहता है। ऐसे में अक्सर लोग वेकेशन पर जाने की योजना बनाते हैं, जहां वे किसी नए शहर, पहाड़, समुद्र या पर्यटन स्थल की यात्रा करते हैं।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक नया ट्रैवल ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हुआ है, जिसे स्टेकेशन कहा जाता है। खासकर कम बजट, समय की कमी और वर्क-लाइफ बैलेंस की वजह से लोग स्टेकेशन को पसंद कर रहे हैं। हालांकि, कई लोगों को अब भी वेकेशन और स्टेकेशन के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं है। दोनों का उद्देश्य आराम करना और मानसिक तनाव कम करना है, लेकिन तरीका और अनुभव अलग-अलग होता है।
अगर आप भी अगली छुट्टी की प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वेकेशन बेहतर रहेगा या स्टेकेशन, तो इस लेख में दोनों के बीच का अंतर, फायदे और सही विकल्प के बारे में विस्तार से जानिए।
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स्टेकेशन क्या है और इसके फायदे
- फोटो : AI
स्टेकेशन क्या होता है?
स्टेकेशन का मतलब है कि आप अपने ही शहर या घर के आसपास रहकर छुट्टियों का आनंद लें। इसमें लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं होती। आप किसी होटल, रिसॉर्ट या अपने घर पर ही आराम, मनोरंजन और पसंदीदा गतिविधियों का आनंद लेते हैं।
स्टेकेशन की खास बातें
लंबी यात्रा की जरूरत नहीं होती।
खर्च अपेक्षाकृत कम होता है।
कम समय में भी छुट्टियों का आनंद लिया जा सकता है।
यात्रा की थकान नहीं होती।
परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अच्छा विकल्प।
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स्टेकेशन क्या है और इसके फायदे
- फोटो : AI
वेकेशन क्या होता है?
वेकेशन का मतलब है अपने शहर या राज्य से बाहर किसी नए पर्यटन स्थल पर घूमने जाना। इसमें यात्रा, होटल बुकिंग, नई जगहों की खोज और अलग-अलग अनुभव शामिल होते हैं।
वेकेशन की खास बातें
नई जगहों की सैर का मौका मिलता है।
मानसिक तनाव से पूरी तरह ब्रेक मिलता है।
नए लोगों और संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है।
यात्रा का रोमांच और यादगार अनुभव मिलता है।
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स्टेकेशन क्या है और इसके फायदे
- फोटो : AI
दोनों में से किसे चुनना चाहिए?
स्टेकेशन चुनें अगर:
बजट कम है।
छुट्टियां कम हैं।
यात्रा की थकान नहीं चाहते।
परिवार के साथ शांत समय बिताना चाहते हैं।
वेकेशन चुनें अगर:
नई जगहें एक्सप्लोर करना पसंद है।
लंबी छुट्टियां हैं।
अलग संस्कृति और अनुभव चाहते हैं।
एडवेंचर और ट्रैवल का शौक है।
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स्टेकेशन क्या है और इसके फायदे
- फोटो : AI
दोनों में से क्या बेहतर?
स्टेकेशन और वेकेशन दोनों का उद्देश्य तनाव कम करना और जीवन में ताजगी लाना है। यदि आपके पास समय और बजट कम है तो स्टेकेशन बेहतर विकल्प हो सकता है, जबकि नई जगहों की सैर और यादगार अनुभव के लिए वेकेशन सबसे अच्छा माना जाता है। अपनी जरूरत, बजट और समय के अनुसार सही विकल्प चुनें।
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