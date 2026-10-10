Bihar Devi Mandir: बिहार अपनी समृद्ध धार्मिक परंपराओं, प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां मां दुर्गा, मां काली, मां तारा और अन्य देवी स्वरूपों को समर्पित कई महत्वपूर्ण मंदिर स्थित हैं।





इन मंदिरों में सालभर श्रद्धालु पूजा-अर्चना और दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जबकि नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान विशेष रौनक देखने को मिलती है। बिहार के देवी माता मंदिर न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय परंपराओं का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।



इस वर्ष 11 अक्तूबर 2026 से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। नवरात्र के दौरान बिहार में हैं तो इन प्राचीन और दिव्य देवी माता मंदिरों के दर्शन के लिए एक बार तो जरूर जाना चाहिए। हालांकि नवरात्रि के मौके पर यहां भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है।



यहां तस्वीरों के जरिए आप बिहार के प्रसिद्ध दुर्गा माता मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और उसकी कथाएं और मान्यताओं के बारे में जानें।