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शारदीय नवरात्रि 2026: नवरात्रि में गुजरात के 6 प्रसिद्ध देवी मंदिरों के करें दर्शन, जानिए खासिय

Fri, 09 Oct 2026 11:39 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 09 Oct 2026 11:39 AM IST
सार

Gujarat Devi Mata temples Navratri : नवरात्रि के दौरान गुजरात के अंबाजी, पावागढ़, बहुचर माता, चोटिला, खोडियार माता और आशापुरा माता मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। हर मंदिर की अपनी धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान है। अगर आप इस नवरात्रि मां दुर्गा के दर्शन के साथ गुजरात की आध्यात्मिक विरासत को करीब से देखना चाहते हैं, तो इन प्रसिद्ध मंदिरों को अपनी यात्रा सूची में शामिल कर सकते हैं।

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Gujarat Devi Mata temples Visit During navratri Gujarat Ke Mandir
गुजरात के प्रसिद्ध देवी माता मंदिर - फोटो : AI

Gujarat Famous Devi Temples: नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की आराधना, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। भारत के अलग-अलग राज्यों में यह पर्व अलग-अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है, लेकिन गुजरात में नवरात्रि का उत्साह देखते ही बनता है। यहां गरबा और डांडिया की धूम के साथ देवी माता के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है।



गुजरात में कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां सालभर भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अंबाजी से लेकर पावागढ़ तक, इन मंदिरों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बेहद खास है। अगर आप इस नवरात्रि गुजरात की धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इन 6 प्रसिद्ध देवी मंदिरों के बारे में जरूर जानें।
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Gujarat Devi Mata temples Visit During navratri Gujarat Ke Mandir
अंबाजी माता, गुजरात - फोटो : instagram

अंबाजी माता मंदिर, बनासकांठा

गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी मंदिर देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में गिना जाता है। यहां मां अंबा की पूजा विशेष श्रद्धा के साथ की जाती है। मंदिर की एक खास बात यह है कि यहां पारंपरिक मूर्ति के बजाय पवित्र श्री वीसो यंत्र की पूजा होती है। नवरात्रि और पूर्णिमा के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अंबाजी गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों में शामिल है।

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कालिका माता मंदिर, गुजरात - फोटो : Instagram

कालिका माता मंदिर, पावागढ़

पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित कालिका माता मंदिर गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहां की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए विशेष अनुभव बन जाती है। नवरात्रि के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की आवाजाही बढ़ जाती है। पावागढ़ और चंपानेर का ऐतिहासिक क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है।

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बहुचर माता मंदिर, गुजरात - फोटो : instagram

बहुचर माता मंदिर, बेचराजी

मेहसाणा जिले के बेचराजी में स्थित बहुचर माता मंदिर गुजरात के प्रमुख देवी मंदिरों में गिना जाता है। मां बहुचर के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। नवरात्रि के दौरान यहां पूजा-अर्चना और दर्शन का विशेष महत्व रहता है। गुजरात की धार्मिक परंपराओं को करीब से समझने के लिए यह मंदिर एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है।

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चामुंडा माता मंदिर, चोटिला - फोटो : instagram

चामुंडा माता मंदिर, चोटिला

सुरेंद्रनगर जिले के चोटिला में पहाड़ी पर स्थित चामुंडा माता मंदिर भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु सीढ़ियों से पहाड़ी पर चढ़ते हैं। नवरात्रि के नौ दिनों में यहां विशेष भक्ति का माहौल रहता है। मां चामुंडा के दर्शन के लिए गुजरात सहित दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं।

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