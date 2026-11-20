1 of 8 उत्तर भारत के पर्यटन स्थल सर्दियों में घूमने के लिए - फोटो : AI







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best places to visit in north india During Winter: नवंबर और दिसंबर का महीना घूमने-फिरने के शौकीन लोगों के लिए बेहद खास होता है। गर्मी और बारिश के मौसम के बाद सर्दियों की शुरुआत होते ही उत्तर भारत की खूबसूरत वादियां, पहाड़, झीलें और ऐतिहासिक शहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं।



कहीं बर्फ से ढकी पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, तो कहीं ठंडी हवाओं के बीच झील के किनारे सुकून के पल बिताने का मौका मिलता है। अगर आप भी नवंबर-दिसंबर 2026 में परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो उत्तर भारत की कुछ शानदार जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए।



इन महीनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर के कई पर्यटन स्थलों पर घूमने का अलग ही आनंद है। मनाली की बर्फीली वादियां हों या जयपुर की शाही इमारतें, हर जगह का अपना खास आकर्षण है। वहीं नैनीताल की झीलें और ऋषिकेश का आध्यात्मिक माहौल आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं उत्तर भारत की ऐसी 7 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आप नवंबर और दिसंबर में घूमने का शानदार प्लान बना सकते हैं। कहीं बर्फ से ढकी पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, तो कहीं ठंडी हवाओं के बीच झील के किनारे सुकून के पल बिताने का मौका मिलता है। अगर आप भी नवंबर-दिसंबर 2026 में परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो उत्तर भारत की कुछ शानदार जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए।इन महीनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर के कई पर्यटन स्थलों पर घूमने का अलग ही आनंद है। मनाली की बर्फीली वादियां हों या जयपुर की शाही इमारतें, हर जगह का अपना खास आकर्षण है। वहीं नैनीताल की झीलें और ऋषिकेश का आध्यात्मिक माहौल आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं उत्तर भारत की ऐसी 7 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आप नवंबर और दिसंबर में घूमने का शानदार प्लान बना सकते हैं।

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2 of 8 मनाली - फोटो : AI

नवंबर-दिसंबर में घूमने के लिए उत्तर भारत की 7 खूबसूरत जगहें

मनाली, हिमाचल प्रदेश



अगर आप सर्दियों में बर्फबारी देखने और पहाड़ों के बीच छुट्टियां बिताने का सपना देख रहे हैं, तो मनाली आपके लिए शानदार जगह है। नवंबर और दिसंबर में यहां का मौसम काफी ठंडा हो जाता है। दिसंबर के आखिर में आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने की संभावना रहती है। यहां आप सोलंग वैली, हडिंबा देवी मंदिर, ओल्ड मनाली और अटल टनल के आसपास घूम सकते हैं। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए भी यह जगह बेहतरीन है। हालांकि, बर्फबारी और सड़क की स्थिति मौसम पर निर्भर करती है।

3 of 8 शिमला - फोटो : instagram

शिमला, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सर्दियों में घूमने के लिए बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहां की खूबसूरत पहाड़ियां, देवदार के पेड़ और औपनिवेशिक दौर की इमारतें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। नवंबर-दिसंबर में आप मॉल रोड, द रिज, जाखू मंदिर और कुफरी घूम सकते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान शिमला का माहौल और भी खास हो जाता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो दिसंबर में बर्फबारी का आनंद भी मिल सकता है।

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4 of 8 नैनीताल के पर्यटन स्थल - फोटो : AI

नैनीताल, उत्तराखंड



उत्तराखंड का नैनीताल परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। यहां की नैनी झील, पहाड़ों से घिरे खूबसूरत नजारे और शांत वातावरण हर किसी का मन मोह लेते हैं। नवंबर और दिसंबर में यहां ठंड बढ़ने लगती है। आप नैनी झील में बोटिंग कर सकते हैं और मॉल रोड पर घूमने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा स्नो व्यू पॉइंट, नैना देवी मंदिर और टिफिन टॉप भी घूमने लायक जगहें हैं। अगर आप भीड़भाड़ से दूर सुकून चाहते हैं, तो नैनीताल अच्छा विकल्प हो सकता है।

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5 of 8 औली - फोटो : instagram