1 of 8 दिसंबर में इस जगहों पर जरूर जाएं - फोटो : AI







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Best Places to Visit in India: साल 2026 का आखिरी महीना दिसंबर जल्द ही आने वाला है। इस महीने का इंतजार बहुत से लोग इसलिए करते हैं, क्योंकि क्रिसमस, न्यू ईयर और सर्दियों की छुट्टियों के चलते घूमने-फिरने का शानदार मौका मिलता है।



अगर आप भी दिसंबर में परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देना बेहतर रहेगा। दरअसल, दिसंबर में देश के कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। खासकर क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास फ्लाइट, ट्रेन और होटल की मांग काफी बढ़ सकती है।



भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां दिसंबर का मौसम घूमने के लिए बेहद शानदार होता है। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ आपका स्वागत करते हैं, तो कहीं सफेद रेगिस्तान, खूबसूरत समुद्र तट और रंग-बिरंगे सांस्कृतिक उत्सव देखने को मिलते हैं। गुजरात के रण उत्सव से लेकर गोवा के क्रिसमस सेलिब्रेशन तक, दिसंबर में घूमने के लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं।



इसलिए अगर आप भी दिसंबर 2026 की छुट्टियों को यादगार बनाना चाहते हैं, तो इन 7 जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। आइए जानते हैं कहां घूमने का मिलेगा सबसे शानदार अनुभव और किन बातों का ध्यान रखकर पहले से टिकट बुक करना चाहिए। अगर आप भी दिसंबर में परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देना बेहतर रहेगा। दरअसल, दिसंबर में देश के कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। खासकर क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास फ्लाइट, ट्रेन और होटल की मांग काफी बढ़ सकती है।भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां दिसंबर का मौसम घूमने के लिए बेहद शानदार होता है। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ आपका स्वागत करते हैं, तो कहीं सफेद रेगिस्तान, खूबसूरत समुद्र तट और रंग-बिरंगे सांस्कृतिक उत्सव देखने को मिलते हैं। गुजरात के रण उत्सव से लेकर गोवा के क्रिसमस सेलिब्रेशन तक, दिसंबर में घूमने के लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं।इसलिए अगर आप भी दिसंबर 2026 की छुट्टियों को यादगार बनाना चाहते हैं, तो इन 7 जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। आइए जानते हैं कहां घूमने का मिलेगा सबसे शानदार अनुभव और किन बातों का ध्यान रखकर पहले से टिकट बुक करना चाहिए।

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2 of 8 Goa - फोटो : AdobeStock

गोवा



दिसंबर में घूमने के लिए गोवा सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। यहां के खूबसूरत समुद्र तट, शानदार कैफे, चर्च और नाइटलाइफ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान गोवा का माहौल और भी खास हो जाता है।



अगर आप दोस्तों या पार्टनर के साथ छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो नॉर्थ गोवा के बागा, अंजुना और वागाटोर बीच जा सकते हैं। वहीं शांति पसंद करने वालों के लिए साउथ गोवा के पालोलेम और अगोंडा बीच अच्छे विकल्प हैं।



बुकिंग टिप: दिसंबर के आखिरी सप्ताह में फ्लाइट और होटल की मांग बढ़ सकती है। इसलिए ट्रेन या फ्लाइट के टिकट और होटल पहले से बुक कर लें।

3 of 8 कच्छ का रण - फोटो : Instagram

रण ऑफ कच्छ, गुजरात



अगर आप कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, तो गुजरात का रण ऑफ कच्छ जरूर जाएं। यहां दिसंबर में सफेद नमक के रेगिस्तान का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। खासकर पूर्णिमा की रात सफेद रेगिस्तान चांदनी में चमक उठता है।



यहां आयोजित होने वाला रण उत्सव पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। रण उत्सव 2026-27 का आयोजन 1 नवंबर 2026 से 7 मार्च 2027 तक निर्धारित है। यहां आपको लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य, गुजराती खानपान, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे।



बुकिंग टिप: धोरडो की टेंट सिटी में ठहरने की योजना है, तो अपनी पसंद की तारीख के लिए पहले से पैकेज और उपलब्धता जांच लें। सफेद रण घूमने के लिए जरूरी परमिट की जानकारी भी पहले प्राप्त करें।

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4 of 8 कोहिमा गांव - फोटो : instagram

कोहिमा, नागालैंड



दिसंबर में कुछ नया और यादगार देखना चाहते हैं, तो नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके लिए शानदार विकल्प हो सकता है। यह उत्सव किसामा हेरिटेज विलेज में 1 से 10 दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है।



इस फेस्टिवल में नागालैंड की अलग-अलग जनजातियों की संस्कृति, पारंपरिक नृत्य, संगीत, खानपान और हस्तशिल्प देखने को मिलते हैं। यहां देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं।



बुकिंग टिप: कोहिमा और किसामा के आसपास होटल पहले से बुक करें। नागालैंड यात्रा के लिए लागू इनर लाइन परमिट (ILP) की जरूरत और प्रक्रिया भी आधिकारिक माध्यम से जांच लें।



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5 of 8 सूर्य मंदिर कोणार्क - फोटो : instagram