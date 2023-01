1 of 6

Best Places To Eat Momos In Delhi: सर्दियों का मौसम आते ही खाने की कई वैरायटी बाजार में आने लगती हैं। खाने का शौक रखने वाले स्ट्रीट फूड्स बहुत मजे से खाते हैं। अक्सर लोग इस सर्द मौसम में मोमोज खाने की इच्छा रखते हैं। वैसे भी पिछले कुछ सालों में मोमोज का क्रेज बढ़ा है। लगभग बहुत सारे शहरों में मोमोज के छोटे बड़े स्टॉल लगे रहते हैं, जहां गर्म गर्म लजीज मोमोज खाने को मिलते हैं। मोमोज में भी कई वैरायटी होती है। वेज मोमोज, पनीर मोमोज, सोया मोमोज, चिकन मोमोज, तंदूरी मोमोज आदि तरह तरह के मोमोज का स्वाद ले सकते हैं। मोमोज पसंद करने वाले लोग ऐसी जगहों की खोज में रहते हैं, जहां लजीज मोमोज खाने को मिल जाए। दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं तो ऐसी जगहों के बारे में जान लें, जहां लजीज मोमो मिल जाएंगे। इन जगहों के मोमो एक बार जरूर ट्राई करें।