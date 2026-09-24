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विश्व पर्यटन दिवस 2026: अकेले घूमने का है सपना? पहली ट्रिप के लिए ये 5 जगहें रहेंगी यादगार

Thu, 24 Sep 2026 12:00 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 24 Sep 2026 12:00 PM IST
सार

Solo Travel in India: अगर आपको पहाड़ पसंद हैं तो ऋषिकेश, मनाली और मैक्लोडगंज जैसे डेस्टिनेशन आकर्षित कर सकते हैं। वहीं समुद्र और आराम पसंद करने वाले यात्रियों के लिए गोवा एक लोकप्रिय विकल्प है। इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए जयपुर और उदयपुर जैसे शहर शानदार अनुभव दे सकते हैं।

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World Tourism Day 2026: Solo Travel in India 5 Best Places to Choose for Your First Trip
सोलो ट्रिप के लिए जगहें - फोटो : Ai

Tourism Day Solo Trip Places: अगर आप लंबे समय से सोलो ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, लेकिन पहली यात्रा के लिए जगह चुनने को लेकर कंफ्यूज हैं, तो भारत में कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां अकेले घूमने का अनुभव यादगार हो सकता है। सोलो ट्रैवल सिर्फ नई जगहें देखने का मौका नहीं देता, बल्कि खुद के साथ समय बिताने और अपनी पसंद के मुताबिक यात्रा करने का अनुभव भी देता है।



पहली सोलो ट्रिप के लिए ऐसी जगह चुनना बेहतर रहता है जहां घूमने के विकल्प आसानी से मिलें, आने-जाने की सुविधा अच्छी हो और आपकी पसंद के हिसाब से बजट में यात्रा की जा सके। भारत में पहाड़ों से लेकर समुद्र तट और ऐतिहासिक शहरों तक कई विकल्प मौजूद हैं।

अगर आपको पहाड़ पसंद हैं तो ऋषिकेश, मनाली और मैक्लोडगंज जैसे डेस्टिनेशन आकर्षित कर सकते हैं। वहीं समुद्र और आराम पसंद करने वाले यात्रियों के लिए गोवा एक लोकप्रिय विकल्प है। इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए जयपुर और उदयपुर जैसे शहर शानदार अनुभव दे सकते हैं।

पहली सोलो ट्रिप प्लान करते समय मौसम, बजट, यात्रा की अवधि और स्थानीय परिवहन को ध्यान में रखना जरूरी है। अपनी रुचि के मुताबिक सही जगह चुनकर आप पहली सोलो यात्रा को खास बना सकते हैं।


पहली सोलो ट्रिप पर इन बातों का रखें ध्यान

  • पहली यात्रा के लिए बहुत लंबा ट्रिप प्लान बनाने के बजाय 2-4 दिन की यात्रा से शुरुआत करना आसान हो सकता है।
  • होटल और परिवहन की बुकिंग पहले कर लें।
  • जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल और प्रिंट कॉपी रखें और अपनी यात्रा की जानकारी किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ शेयर करें।
  • मौसम और स्थानीय नियमों की जानकारी लेकर ही यात्रा पर निकलें।
  • यात्रा से पहले स्थानीय मौसम, परिवहन व्यवस्था, प्रवेश नियम और सुरक्षा संबंधी ताजा जानकारी जरूर जांच लें।

 
World Tourism Day 2026: Solo Travel in India 5 Best Places to Choose for Your First Trip
Rishikesh - फोटो : AdobeStock

पहली सोलो ट्रिप के लिए ऋषिकेश

ऋषिकेश आध्यात्मिक माहौल, गंगा घाटों और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। यहां अकेले घूमने वाले यात्रियों के लिए योग, कैफे, आश्रम और आसपास के प्राकृतिक स्थान देखने के कई विकल्प मिलते हैं। एडवेंचर पसंद करने वाले लोग रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियों का भी अनुभव ले सकते हैं।
World Tourism Day 2026: Solo Travel in India 5 Best Places to Choose for Your First Trip
Goa - फोटो : AdobeStock

गोवा में समुद्र और सुकून का कॉम्बिनेशन

अगर आपकी पहली सोलो ट्रिप का मतलब समुद्र, बीच और रिलैक्सेशन है, तो गोवा पर विचार किया जा सकता है। यहां अलग-अलग बजट में ठहरने और खाने के विकल्प मिलते हैं। बीच पर घूमने के साथ स्थानीय बाजार, चर्च और पुर्तगाली प्रभाव वाली वास्तुकला भी देखी जा सकती है।

 
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World Tourism Day 2026: Solo Travel in India 5 Best Places to Choose for Your First Trip
Jaipur - फोटो : amar ujala File

जयपुर में इतिहास और संस्कृति

राजस्थान की राजधानी जयपुर पहली सोलो ट्रिप के लिए उन लोगों को पसंद आ सकती है जिन्हें इतिहास, किले, महल और स्थानीय खान-पान में दिलचस्पी है। आमेर किला, सिटी पैलेस और हवा महल जैसे लोकप्रिय स्थलों के अलावा यहां स्थानीय बाजारों में खरीदारी का अनुभव भी लिया जा सकता है।
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मैक्लोडगंज हिल स्टेशन - फोटो : Instagram

मैक्लोडगंज में पहाड़ों के बीच शांत सफर

हिमाचल प्रदेश का मैक्लोडगंज पहाड़ों, कैफे और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। आसपास ट्रेकिंग और प्रकृति से जुड़े कई अनुभव मिलते हैं। अकेले यात्रा करने वाले लोग अपनी गति के अनुसार यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं।

 
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