धार्मिक यात्रा: सिर्फ बांके बिहारी और राधारमण नहीं, ठाकुर जी के हैं सात रूप, जानिए कहां मिलेंगे दर्शन

1 of 7 वृंदावन के ठाकुर जी के 7 रूप - फोटो : Ai

Sapt Devalaya: बृज श्रीकृष्ण की नगरी है। यहां गोकुल-वृंदावन की गलियों से लेकर मथुरा और बरसाना तक हर जगह कृष्ण महिमा देखने को मिलती है। कृष्ण भक्त वृंदावन में कई प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर कान्हा की अनुभूति करते हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर और राधा रमण मंदिर लोकप्रिय है, जहां दूर दराज से भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ठाकुर जी के सिर्फ ये दो रूप नहीं हैं, बल्कि कुल सात ठाकुर जी के स्वरूप विराजमान हैं।



इन्हें वृंदावन के श्री विग्रह कहा जाता है। कृष्ण के ये सभी स्वरूप प्रकट हुए या फिर गोस्वामियों द्वारा खोजे गए हैं यानी सभी स्वयंभू हैं। ठाकुर जी की ये सातों प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जीवंत स्वरूप में विराजती हैं।



अगर आपने अभी तक वृंदावन के प्रमुख श्री विग्रहों के दर्शन नहीं किए हैं तो पहले ये जान लीजिए कि ठाकुर जी के इन सातों स्वरूपों के क्या नाम हैं और सभी ठाकुर जी कहां विराजमान हैं।



7 श्री विग्रह



1. गोविंद देव जी

2. मदन मोहन जी

3. गोपीनाथ जी

4. बांके बिहारी जी

5. राधा रमण जी

6. राधा वल्लभ जी

7. जुगल किशोर जी





16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर उनके शिष्यों ने वृंदावन आकर साधना की और गोवंश या जमीन के भीतर से इन दिव्य विग्रहों को खोजा। उनके तीन शिष्यों के नाम हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी

2 of 7 गोविंद जी महाराज जयपुर - फोटो : Ai

गोविंद देवजी



5000 वर्ष पहले भगवान श्रीकृष्ण के प्रपौत्र महाराज वज्रनाभ ने अपनी दादी के बताए वर्ण के आधार पर श्रीकृष्ण के स्वरूप की तीन सुंदर मूर्तियां बनाई। तीसरी और अंतिम मूर्ति गोविंद देव जी की थी, जिसमें भगवान के मुखारविंद का बिल्कुल सटीक चित्रण था। समय के साथ ये दिव्य विग्रह लुप्त हो गया। बाद में रूप गोस्वामी जी को वृंदावन के गौमा टीला से यह विग्रह प्राप्त हुआ था। मान्यता है कि एक गड़रिए बालक के रूप में कृष्ण जी ने गोस्वामी जी के स्वप्न में दर्शन देकर बताया था कि उसका यह स्वरूप कहां है। हालांकि वर्तमान में गोविंद देवजी राजस्थान के जयपुर में विराजमान हैं।



वृंदावन में गोविंद देव जी के भव्य मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने कराया था। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में जब मंदिरों पर संकट आन पड़ा तो मंदिर के पुजारी गोविंद देवजी को जयपुर में महाराजा सवई जयसिंह द्वितीय के महल में ले आए। यहां सिटी पैलेस के जयनिवास बाग के पास मंदिर स्थापित कर गोविंद देवजी को विराजमान कराया गया।



3 of 7 श्री मदन मोहन जी मंदिर करौली - फोटो : Ai

मदन मोहनजी



वज्रभान ने जिन तीन मूर्तियों का निर्माण किया था, उसमें से पहली मदन मोहन जी की थी, जिनके स्वरूप में श्रीकृष्ण के चरणों की झलक मानी जाती है। कलयुग में अद्वैत आचार्य या श्री सनातन स्वामी को वृंदावन के कालीदह यानी द्वादशादित्य टीले में एक वृक्ष के नीचे से इस प्रतिमा को प्राप्त किया। एक व्यापारी ने लाल बलुआ पत्थर से मदन मोहन जी के भव्य मंदिर का निर्माण कराया।



लेकिन औरंगजेब के आक्रमण के दौरान करौली के राजा गोपाल सिंह मदन मोहन जी की मूल प्रतिमा को करौली ले आए, जहां वे आज भी भव्य मंदिर में विराजमान हैं।

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4 of 7 गोपीनाथ जी, जयपुर - फोटो : Ai

गोपीनाथ जी



वृंदावन के वंशिवट के पास ये पावन विग्रह प्रकट हुए थे, जो वर्तमान में जयपुर में पूजे जाते हैं। दरअसल, कृष्ण जी के प्रपौत्र द्वारा निर्मित तीन मूर्तियों में से दूसरी गोपीनाथ जी की है। समय के साथ यह विग्रह भी विलुप्त हो गया। बाद में यमुना नदी के कटाव और बाढ़ के कारण वंशीवट के पास रेत के नीचे दबी इस प्रतिमा को परमानंद भट्टाचार्य ने खोज निकाला। उन्होंने इसे निधिवन के समीप स्थापित किया और सेवा पूजा मधु पंडित गोस्वामी को सौंप दी।



हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में 1792 को जयपुर के दीवान रहे श्री खुशहाली राम बोहरा इस पावन विग्रह को जयपुर ले आए और पुरानी बस्ती स्थित हवेली में प्रतिष्ठित किया।



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5 of 7 बांके बिहारी जी - फोटो : Ai