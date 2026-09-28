लॉन्ग वीकेंड के लिए होटल कब बुक करें?

लॉन्ग वीकेंड पर नैनीताल में सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा पर्यटक पहुंच सकते हैं। इसलिए होटल की बुकिंग आखिरी समय तक टालने के बजाय पहले कर लेना बेहतर है। होटल चुनते समय सिर्फ कीमत न देखें। पार्किंग, लोकेशन, चेक-इन टाइम और प्रमुख पर्यटन स्थलों से दूरी जैसी चीजों की भी जांच करें।





कितना बजट रखें?

दिल्ली से नैनीताल की यात्रा का खर्च आपके ट्रैवल मोड, होटल, खाने और एक्टिविटीज पर निर्भर करेगा। बजट ट्रिप में बस या ट्रेन और सस्ते होटल का विकल्प चुना जा सकता है, जबकि परिवार या दोस्तों के साथ कार और बेहतर होटल लेने पर खर्च बढ़ सकता है।

लॉन्ग वीकेंड के दौरान होटल और परिवहन की कीमतें सामान्य दिनों से अलग हो सकती हैं, इसलिए बुकिंग से पहले मौजूदा रेट्स जरूर चेक करें।



परिवहन पर 1000 से 1500 रुपये प्रति व्यक्ति, ठहरने और साइटसीइंग पर दो हजार दो दिन का खर्च मान लें। लगभग 3000 से 3500 रुपये प्रतिव्यक्ति वीकेंड का खर्च आ सकता है।



ट्रिप पर निकलने से पहले ये बातें याद रखें

पहाड़ों में मौसम तेजी से बदल सकता है। इसलिए मौसम के अनुसार कपड़े, आरामदायक जूते और जरूरी दवाएं साथ रखें। पहाड़ी रास्तों पर तेज गति से ड्राइव करने से बचें और रात में अनजान पहाड़ी सड़कों पर ड्राइविंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।

सबसे जरूरी बात, लॉन्ग वीकेंड का मजा लेने के लिए सफर के लिए जरूरत से ज्यादा पैक न करें। नैनीताल की खूबसूरती को आराम से एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा खाली समय जरूर रखें।