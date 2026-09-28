फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Travel ›   Delhi to Nainital Long Weekend Trip: Route, Budget, Places to Visit Complete Travel Plan

वीकेंड ट्रिप: दिल्ली से नैनीताल घूमने का पूरा प्लान, रूट से लेकर बजट तक जानें सबकुछ

Mon, 28 Sep 2026 01:10 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 28 Sep 2026 01:10 PM IST
सार

Delhi to Nainital Long Weekend Trip: 2 अक्तूबर, शुक्रवार को गांधी जयंती की छुट्टी है, जिसके बाद शनिवार और रविवार वीकेंड मिल रहा है। अगर आप इस लॉन्ग वीकेंड पर दिल्ली से नैनीताल जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां जानिए रूट, यात्रा का तरीका, 2-3 दिन का यात्रा कार्यक्रम, घूमने की जगहें, खाने-पीने और बजट से जुड़ी जरूरी जानकारी।

विज्ञापन
Delhi to Nainital Long Weekend Trip: Route, Budget, Places to Visit Complete Travel Plan
नैनीताल घूमने की पूरी जानकारी - फोटो : AI

Delhi To Nainital Travel Guide: अगर आप दिल्ली की भागदौड़ से कुछ दिनों के लिए दूर जाकर पहाड़ों की ठंडी हवा, झील और खूबसूरत नजारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो नैनीताल एक शानदार वीकेंड ट्रिप हो सकता है। दिल्ली से नैनीताल की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है और कार से जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। लॉन्ग वीकेंड मिलने पर यहां 2 से 3 दिन का ट्रिप आसानी से प्लान किया जा सकता है।



इस ट्रिप की खास बात यह है कि आपको बहुत लंबी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। शुक्रवार शाम या रात को दिल्ली से निकलकर अगले दिन नैनीताल पहुंचा जा सकता है। इसके बाद नैनी झील, मॉल रोड, नैना देवी मंदिर और आसपास के खूबसूरत स्थानों को घूमने का प्लान बनाया जा सकता है।

हालांकि लॉन्ग वीकेंड पर नैनीताल में भीड़ बढ़ सकती है। इसलिए होटल और यात्रा की बुकिंग पहले करना बेहतर रहेगा। अपनी यात्रा के दौरान मौसम और स्थानीय ट्रैफिक की स्थिति को ध्यान में रखना भी जरूरी है।

इस बार अक्तूबर की शुरुआत में ही लाॅन्ग वीकेंड मिल रहा है। 2 अक्तूबर, शुक्रवार को गांधी जयंती की छुट्टी है, जिसके बाद शनिवार और रविवार वीकेंड मिल रहा है। अगर आप इस लॉन्ग वीकेंड पर दिल्ली से नैनीताल जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां जानिए रूट, यात्रा का तरीका, 2-3 दिन का यात्रा कार्यक्रम, घूमने की जगहें, खाने-पीने और बजट से जुड़ी जरूरी जानकारी।
Delhi to Nainital Long Weekend Trip: Route, Budget, Places to Visit Complete Travel Plan
नैनीताल घूमने की पूरी जानकारी - फोटो : AI

दिल्ली से नैनीताल कैसे जाएं?

 

  • कार से यात्रा

दिल्ली से नैनीताल जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सुविधाजनक विकल्पों में से एक है। आमतौर पर यात्रा दिल्ली से मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, हल्द्वानी और फिर नैनीताल की ओर जाती है। ट्रैफिक और मौसम के अनुसार यात्रा का समय बदल सकता है।

लॉन्ग वीकेंड पर निकलने से पहले गूगल मैप या किसी भरोसेमंद नैविगेशन सर्विस पर लाइव ट्रैफिक जरूर चेक करें।
 

  • ट्रेन से नैनीताल

नैनीताल में रेलवे स्टेशन नहीं है। नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। दिल्ली से काठगोदाम तक ट्रेन लेकर वहां से टैक्सी या बस के जरिए नैनीताल पहुंचा जा सकता है। यह विकल्प उन लोगों के लिए सुविधाजनक हो सकता है जो लंबी ड्राइव नहीं करना चाहते।
 

  • बस से यात्रा

दिल्ली से हल्द्वानी या काठगोदाम तक बस से पहुंचकर आगे स्थानीय टैक्सी या बस ली जा सकती है। लॉन्ग वीकेंड में टिकट पहले बुक करना बेहतर रहेगा।
Delhi to Nainital Long Weekend Trip: Route, Budget, Places to Visit Complete Travel Plan
नैनीताल - फोटो : instagram

3 दिन का नैनीताल ट्रिप प्लान


पहला दिन

दिल्ली से नैनीताल का सफर और शाम की सैर करें

सुबह जल्दी दिल्ली से निकलें ताकि रास्ते में ट्रैफिक से बचने की संभावना रहे। नैनीताल पहुंचकर होटल में चेक-इन करें और कुछ देर आराम करें। शाम को नैनी झील और मॉल रोड की सैर की जा सकती है। झील के आसपास का माहौल और शाम की रोशनी इस जगह को खास बनाती है।


दूसरा दिन
 
नैनीताल के पर्यटन स्थल घूमें

दूसरे दिन नैनीताल के प्रमुख पर्यटक आकर्षण को कवर करें। नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट, इको केव गार्डन और नैनीताल के आसपास के व्यूपाइंट को यात्रा कार्यक्रम शामिल किया जा सकता है। समय और मौसम अनुकूल हो तो आसपास के अन्य स्थानों को भी देखा जा सकता है।


तीसरा तीन

आसपास की जगहें और दिल्ली वापसी का सफर तय करें

तीसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद आसपास घूमने के लिए समय निकालें। इसके बाद दोपहर या शाम को दिल्ली के लिए वापसी शुरू कर सकते हैं। अगर आपका वीकेंड सिर्फ दो दिनों का है, तो दूसरे दिन की प्रमुख जगहों को प्राथमिकता देकर उसी दिन वापसी की जा सकती है।व
विज्ञापन
विज्ञापन
Delhi to Nainital Long Weekend Trip: Route, Budget, Places to Visit Complete Travel Plan
नैनीताल के पर्यटन स्थल - फोटो : AI

नैनीताल में कहां घूमें?


नैनीताल में घूमने के लिए कई लोकप्रिय जगहें हैं,

  • नैनी झील
  • मॉल रोड
  • नैना देवी मंदिर
  • स्नो व्यू पॉइंट
  • इको केव गार्डन
  • नैना पीक
  • टिफिन टॉप
  • गवर्नर हाउस
  • आसपास के झील क्षेत्र

ध्यान रखें कि मौसम, स्थानीय नियमों और पर्यटकों की भीड़ के अनुसार कुछ सक्रिय या पर्यटन स्थल की सुगमता बदल सकती है।
विज्ञापन
Delhi to Nainital Long Weekend Trip: Route, Budget, Places to Visit Complete Travel Plan
नैनीताल घूमने की पूरी जानकारी - फोटो : AI

लॉन्ग वीकेंड के लिए होटल कब बुक करें?

लॉन्ग वीकेंड पर नैनीताल में सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा पर्यटक पहुंच सकते हैं। इसलिए होटल की बुकिंग आखिरी समय तक टालने के बजाय पहले कर लेना बेहतर है। होटल चुनते समय सिर्फ कीमत न देखें। पार्किंग, लोकेशन, चेक-इन टाइम और प्रमुख पर्यटन स्थलों से दूरी जैसी चीजों की भी जांच करें।



कितना बजट रखें?

दिल्ली से नैनीताल की यात्रा का खर्च आपके ट्रैवल मोड, होटल, खाने और एक्टिविटीज पर निर्भर करेगा। बजट ट्रिप में बस या ट्रेन और सस्ते होटल का विकल्प चुना जा सकता है, जबकि परिवार या दोस्तों के साथ कार और बेहतर होटल लेने पर खर्च बढ़ सकता है।

लॉन्ग वीकेंड के दौरान होटल और परिवहन की कीमतें सामान्य दिनों से अलग हो सकती हैं, इसलिए बुकिंग से पहले मौजूदा रेट्स जरूर चेक करें।

परिवहन पर 1000 से 1500 रुपये प्रति व्यक्ति, ठहरने और साइटसीइंग पर दो हजार दो दिन का खर्च मान लें। लगभग 3000 से 3500 रुपये प्रतिव्यक्ति वीकेंड का खर्च आ सकता है।


ट्रिप पर निकलने से पहले ये बातें याद रखें

पहाड़ों में मौसम तेजी से बदल सकता है। इसलिए मौसम के अनुसार कपड़े, आरामदायक जूते और जरूरी दवाएं साथ रखें। पहाड़ी रास्तों पर तेज गति से ड्राइव करने से बचें और रात में अनजान पहाड़ी सड़कों पर ड्राइविंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।

सबसे जरूरी बात, लॉन्ग वीकेंड का मजा लेने के लिए सफर के लिए जरूरत से ज्यादा पैक न करें। नैनीताल की खूबसूरती को आराम से एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा खाली समय जरूर रखें।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed